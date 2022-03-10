飛虎隊文物 捐贈陳納德將軍孫女

南加州飛虎隊文物收藏家陳燦培，9日將一批飛虎隊歷史文物捐贈給陳納德將軍孫女Nell Chennault Calloway，並通過她捐往路易斯安那州陳納德空軍博物館。（記者楊青／攝影）

南加州 飛虎隊文物收藏家陳燦培9日將一批飛虎隊歷史文物捐贈給陳納德將軍孫女Nell Chennault Calloway，並通過她捐往路易斯安那州陳納德空軍博物館 。南加州僑社9日同時向陳納德空軍博物館捐助5萬元，支持該館建設，表達中美民間友誼長存的良好願望。

這也是陳燦培15年來再次捐出飛虎隊文物。來自廣東、來美超過半個世紀的陳燦培，從2017年開始收集飛虎隊文物，先後向中國和美國的博物館和文史館捐出超過1萬5000件各種飛虎隊文物。他9日捐出的近百件文物包括80多年來飛虎隊在各個時期的文物，書籍、期刊、雜誌、專題小冊、首日封、軍徽、錦旗、子彈和子彈殼以及陳納德將軍的雕像等等，其中包括1942年的Life、1943年的Time、 Newsweek、Look、Airclassics和Jingbao Journal等期刊，這些期刊和雜誌當年都以陳納德將軍作為封面，報導美國飛虎隊援助中國抗日，相當珍貴。陳燦培同時向來自法國正在拍攝飛虎隊和陳納德將軍故事的華人劇組，捐贈了一件飛虎隊飛行員的軍服。

陳納德將軍外孫女Nell Chennault Calloway，專程從陳納德將軍老家路易斯安那小城Monroe飛來洛杉磯，她同時以陳納德將軍空軍博物館館長的身分，接受飛虎隊文物捐贈。她表示，一些人想要改變美國歷史，但這些珍貴的文物就是歷史的見證，歷史永遠無法改變。

Nell表示，經常有人問她，她的祖父是否曾經告訴她他去中國旅行的故事，或他取得的驚人成就，「我總是會告訴他們，對我來說，陳納德將軍只是祖父」。她說，祖父去中國時，她的母親、陳納德將軍最小的女兒Rosemary Chennault只有八、九歲。她的母親還記得坐在父親腿上，聞著他菸斗的味道，母親也記得她的外祖父穿著中國皇帝的長袍打扮，直到很久以後，她的母親才告訴她外祖父為中國抗日所作出的努力。

Nell回憶，2002年她和母親第一次去中國旅行，「中國人民對我們的熱情接待讓我們不知所措，更重要的是，我們聽到了中國人在日本 佔領 14年期間遭受的巨大苦難和犧牲的故事」。但是母親已經70多歲，那時她的母親才明白自己的父親為什麼選擇留在中國。她說，很少美國人懂得美國人當年為中國抗戰所作出的犧牲，這就是飛虎隊的故事應該讓更多中國人和美國人知道的重要性。

她說，1937年，她的外祖父前往中國。當時， 美國通過向日本提供金屬、銅和石油來支持日本的戰爭力量。她至今保留著外祖父的一封信，他1938年寫信回家時對這種情況感到沮喪，他說，如果美國人能看到對日本運送的物資對中國人民造成的破壞，他們會立即停止這條供應鏈。

Nell說，1941年日本人偷襲珍珠港，美國震驚，但當時美國不確定怎樣才能夠與日本這樣強大的敵人作戰。幸運的是，陳納德和飛虎隊只用了不到兩周就展示了訓練有素的美國人的戰鬥能力，不僅極大鼓舞美國志願軍的信心，而且對與他們一起抗戰四年多的中國人民給了極大鼓舞。如果沒有抗戰勝利，我們可能不會有今天。

她說，中美關係是當今世界最重要的關係，也是最複雜的關係之一。外祖父已經無法講述他和飛虎隊的故事，她母親的聲音也被壓制了，這就是為什麼為他們發聲，找回歷史的真相如此重要。

聖蓋博市長丁言愉、美國專家會會長王希萌博士、飛虎隊影片攝製組劉子傑、飛虎隊傳播協會會長虞清、陳香梅女士表親許紹理等，參加了當天的捐贈活動。