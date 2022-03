2高階檢察官被降調 控告洛縣檢察長賈斯康

洛縣檢察長賈斯康,因兩位高階主管反對他的主張,而將兩人降調,被告進法院求償。(賈斯康網頁)

洛杉磯 縣兩名高階檢察官 拉米雷茲(Maria Ramirez)與羅里格茲(Victor Rodriguez)7日向洛杉磯高等法院提起告訴求償,指控洛縣 地區檢察長賈斯康(George Gascón)因兩位主管反對他的主張,進而將兩人職位降調,妨礙其正常升遷,並導致名譽受損。

訴狀指出,拉米雷茲與羅里格茲兩人都已經在地區檢察署(District Attorney's Office)任職30多年,可望成為獨當一面的助理檢察長(assistant district attorney),但卻因為賈斯康的不當要求,讓兩人被降級調離原職。拉米雷茲原為特別起訴處處長(Bureau of Specialized Prosecution director),羅里格茲原為第二地區處處長(Bureau of Branch and Area Region II director)。

洛縣檢察長旗下設有六個處長(bureau directors),分別隸屬於兩位助理檢察長(assistant district attorney)。處長提供協助並督導主任檢察官、副主任檢察官和檢察組長(head deputy, assistant head deputy, deputy in charge) 、特別助理(special assistant)與行政祕書(management secretary)。

賈斯康2020年底就任洛縣檢察長後,即下令減輕起訴等措施,但當拉米雷茲告知賈斯康與其他幕僚,某件案件係透過不當的密室協商,因而得以由終身監禁改為七年有期徒刑後,她卻在2021年9月7日遭到降調。因此拉米雷茲主張,賈斯康與他負責少年犯罪的幕僚涉及不法,將致第一線檢察人員無法確實執法並違背道德良知。

羅里格茲則是在2021年3月受邀,與賈斯康討論一名警員涉及不當槍殺兩人的案件。據稱,當時其他與會人員,包括才剛念法學院的實習生都一致認定警員有罪,但羅里格茲卻認為證據不足,因而對他們的主張相當吃驚,主張罪證不足以起訴。之後,賈斯康據稱告訴當時的幕僚長說,羅里格茲太過一板一眼。

羅里格茲同年6月再度因為保護同僚,而違背賈斯康意志,最後他被降調為主任檢察官,他的同僚也被降調為filing deputy。