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2高階檢察官被降調 控告洛縣檢察長賈斯康

編譯組／綜合報導 
洛縣檢察長賈斯康，因兩位高階主管反對他的主張，而將兩人降調，被告進法院求償。(賈斯康網頁)
洛縣檢察長賈斯康，因兩位高階主管反對他的主張，而將兩人降調，被告進法院求償。(賈斯康網頁)

洛杉磯縣兩名高階檢察官拉米雷茲（Maria Ramirez）與羅里格茲（Victor Rodriguez）7日向洛杉磯高等法院提起告訴求償，指控洛縣地區檢察長賈斯康（George Gascón）因兩位主管反對他的主張，進而將兩人職位降調，妨礙其正常升遷，並導致名譽受損。 

訴狀指出，拉米雷茲與羅里格茲兩人都已經在地區檢察署（District Attorney's Office）任職30多年，可望成為獨當一面的助理檢察長（assistant district attorney），但卻因為賈斯康的不當要求，讓兩人被降級調離原職。拉米雷茲原為特別起訴處處長（Bureau of Specialized Prosecution director），羅里格茲原為第二地區處處長（Bureau of Branch and Area Region II director）。 

洛縣檢察長旗下設有六個處長（bureau directors），分別隸屬於兩位助理檢察長（assistant district attorney）。處長提供協助並督導主任檢察官、副主任檢察官和檢察組長（head deputy, assistant head deputy, deputy in charge） 、特別助理（special assistant）與行政祕書（management secretary）。 

賈斯康2020年底就任洛縣檢察長後，即下令減輕起訴等措施，但當拉米雷茲告知賈斯康與其他幕僚，某件案件係透過不當的密室協商，因而得以由終身監禁改為七年有期徒刑後，她卻在2021年9月7日遭到降調。因此拉米雷茲主張，賈斯康與他負責少年犯罪的幕僚涉及不法，將致第一線檢察人員無法確實執法並違背道德良知。 

羅里格茲則是在2021年3月受邀，與賈斯康討論一名警員涉及不當槍殺兩人的案件。據稱，當時其他與會人員，包括才剛念法學院的實習生都一致認定警員有罪，但羅里格茲卻認為證據不足，因而對他們的主張相當吃驚，主張罪證不足以起訴。之後，賈斯康據稱告訴當時的幕僚長說，羅里格茲太過一板一眼。 

羅里格茲同年6月再度因為保護同僚，而違背賈斯康意志，最後他被降調為主任檢察官，他的同僚也被降調為filing deputy。

檢察官 洛縣 洛杉磯

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