當年失蹤成全美頭條新聞 金髮媽自導自演綁架受虐被捕

當年失蹤案成為全美頭條新聞，聯邦稱原來是北加州二孩媽自己虛構。（沙斯達縣警方提供）

當年轟動全美的金髮婦女綁架案受害人帕皮尼（Sherri Papini）日前被聯邦查局逮捕，罪名是向聯邦探員謊稱被綁架和被虐待，並詐騙該州受害者賠償委員會3萬元，這宗綁架案是她一手自導自演。

2016年感恩節，當天凌晨4點30分，加州 公路巡警局接到一個卡車司機的911電話，在塢德蘭市（Woodland) 附近發現一個女人，很憔悴，臉部浮腫，瘀傷遍布身體。她的腳踝和手腕被銬住，一只手被固定在腰間的鏈子上。有人在她的右肩上粗暴地燒了一個烙印，好像把她當作財產一樣。

警方認出她就是當年34歲的兩個孩子母親帕皮尼，因已失蹤22天而成為全球頭條新聞。帕皮尼對她被囚禁的情況作了可怕而特別的描述，她說兩名 「西裔婦女在她慢跑時綁架了她。這些婦女把她鎖在一個窗戶上有木板的房間裡」。據她說，他們說是為了一個「買家」 而扣留她，而買家希望她健康。然後有一天，可能是在槍殺了年長的綁匪之後，年輕的綁匪在帕皮尼的頭上套了一個枕套，並在半夜將她扔在了塢德蘭的高速公路上。卡車司機就是在那裡發現了她。

然而聯調局探員蘭托（Courtney Lantto）在法庭宣誓書中說，這位親友所稱 「超級媽媽」在三周內不是被綁架，而是與南加 州橙縣她的一名前男友混在一起。聯調局後來在她身上的衣物，發現其前男友的DNA 。

調查人員在案件發生的最初幾天就開始懷疑帕皮尼。聯邦調查局通過DNA證據，幾經周折發現了一名前男友。2020年8月10日，這位前男友承認，帕皮尼一直在他位於柯斯塔梅沙的家中，聲稱她需要逃避丈夫的虐待。在她逗留的後期，開始弄傷和燒傷自己。在感恩節前不久，她告訴他她想念她的孩子。他通過一個朋友租了一輛車，把她放在5號公路邊。聯邦調查局說，有大量的證據來證實這位前男友的說法。

另一名不滿20歲時，曾與帕皮尼短暫約會的男子回憶，他後來才發現，帕皮尼似乎說謊成性，常常無中生有，把事情說得天花亂墜。

現年39歲的帕皮尼因涉嫌向聯邦官員作虛假陳述和從事郵件欺詐而被捕。指控稱她從加州受害者賠償委員會那裡非法獲得了數萬元，該委員會支付了治療費用、她家的隱私百葉窗以及她乘坐救護車前往醫院的費用。當局宣稱，帕皮尼的傷是自己造成的，也有她與素描藝術家的合作。如果罪名成立，她將面臨最高20年的監禁。

帕皮尼在8日以12萬元獲保釋，但必須交出她的護照，並且接受心理治療。