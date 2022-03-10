駐洛杉磯經文處3月24日在聖地牙哥受理領務

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處將於3月24日 (周四)下午1時30分至下午4時，派員至聖地牙哥 台灣中心辦理「授權書」、「現居美國證明」、「退休俸」、「出生紙」、「結(離)婚證明」及「換發護照」等領務收件服務。已完成施打疫苗 民眾可先向聖地牙哥台灣中心電話預約。

經文處工作人員將於當天下午1時開始唱名發號碼牌，預計30個號碼，開始領務收件時間為1時30分。囿於時間與人力，現場僅收件，不發件亦不接受速件處理（包含授權書），現場不收現金，請民眾自備個人支票 或匯票(支票抬頭:TECO) 及貼足回郵郵資信封提出申請。文件驗證審理時間需1個月、護照需2個月，相關申請須知及所需各項領務申請表請登入經文處網站( www.taiwanembassy.org/uslax)下載。

無法現場排隊者，仍可採網路預約或郵寄登錄方式辦理領務，請參考官網https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html。

申辦流程為下：

1.請先向聖地牙哥台灣中心電話預約。

2. 3月24日下午1時報到，依電話預約順序唱名、檢查疫苗卡(紙本或電子)、測量體溫、佩戴口罩、繫號碼牌手環。

3.等候通知進入大廳。

4.進入大廳後，請即就座，靜候叫號，再送件。

聖地牙哥台灣中心地址：7838 Wilkerson Court , San Diego , CA 92111，電話：858-560-8884