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加州確診率低於2% 去年夏天來最低

編譯組╱綜合報導
加州上周的新冠檢測確診率是自去年7月以來的最低。（美聯社）
加州上周的新冠檢測確診率是自去年7月以來的最低。（美聯社）

加州新冠檢測確診率上周跌破2%。這是自去年夏季以來，加州新冠檢測確診率首次低於2%。

這段期間，加州經歷了由Delta變種病毒株和Omicron變種病毒株引起的兩次病例激增，今年1月上旬的確診率高達22.6%。自此，加州的確診率就開始以每周1到2個百分點的速度下降，3月7日得出的最新一周平均確診率為1.9%。而加州整個疫情期間最低的確診率出現在去年春天，只有不到1%，維持了約一個月。

灣區的新增病例數和住院人數也不斷減少，但還未回復到Omicron疫情前的程度，目前平均單日新增病例數比去年11月高出近40%。衛生專家表示，新增病例數和住院人數應該會繼續減少到4月中旬。

不過，加州死於新冠的人數仍然維持在高點，平均每日有170人死亡。

加州和灣區的衛生官員8日指出，這波Omicron疫情已被證實是疫情兩年來死亡人數最多的時期。儘管Omicron引起的症狀通常比其他變種病毒株來得輕微，但被感染的人數多出許多，導致出現非常高的住院率和死亡率。灣區多個縣過去兩個月死於新冠的人數，比去年8月和9月Delta疫情最嚴重時的死亡人數還要多。

加州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）在與醫療專家的討論會上說：「儘管感染Omicron的症狀較輕，但死於Omicron的人數較多。」

目前，灣區的人均新增病例數為每10萬人中有10例，9縣中仍有3縣處於聯邦疾病防治中心（CDC）病毒傳播風險系統的中等風險級別。大部分專家認為，要降低病毒傳播的速度，比較理想的新增病例數應該是每10萬人中只有2到3例。

潘靄8日指出，加州有將近75%的人口已接種疫苗，但各族裔和年齡層的接種率差異極大，有三分之二以上的5到11歲兒童還未接種疫苗。她說：「需要提高疫苗接種率。新冠病毒對所有年齡層的人來說仍然比季節性流感致命，兒童死於新冠病毒的人數遠遠超過流感。」

儘管單日新增病例數不斷減少，但衛生官員正在密切觀察Omicron亞型BA.2的發展，這個新變種病毒株的新增病例正以每周增加一倍的速度在傳播。CDC公布的數據指出，BA.2的傳染性比Omicron高出30%，它造成的病例最近一周占美國新定序比對結果的11.6%，高於上一周的6.6%和再上一周的3.4%。

加州 Omicron 疫情

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