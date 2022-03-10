我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

洛市搶商機設旅遊內閣 華裔當主席

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。（洛市府官網）
洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。（洛市府官網）

洛杉磯市市長賈西提（Eric Garcetti）3月9日簽署了一項行政指令，將創建洛杉磯旅遊內閣來支持旅遊業和酒店業的增長。洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。

賈西提說，洛杉磯是一個全球的目的地，如果大家希望洛市經濟從疫情大流行中完全恢復，需要讓旅遊業恢復正常。過去兩年旅遊業和酒店業受到重創，但隨著洛市繼續歡迎來自外地和世界各地的更多人，有必要需要確保洛杉磯人從經濟增長中受益。

賈西提簽署的行政指令除了責成旅遊內閣由洛市各部門的頭頭組成之外，並將依照城市旅遊總體規畫提出的建議，去支持洛市旅遊業的發展；整體規畫中確定了城市的優先事項，以及在發展旅遊業中效率不足那裡需要改進的做法。

洛杉磯旅遊部門的華裔執行主任Doane Liu，將擔任旅遊內閣的主席和首席旅遊官。他表示，他很期待擔任首席旅遊官，並將與旅遊內閣合作，提升遊客的體驗，同時改善洛杉磯人的生活質量。 旅遊總體規畫是幫助洛市做好旅客長期增長的管理計畫，他很高興旅遊內閣將與公共、私人和社區利益相關者合作，以便推進計畫中的22項建議。

根據該項行政指令，旅遊內閣的職責將包括：審查旅遊總體規畫建議，並制定計畫實施建議，以及確定資金；根據旅遊總體規畫監測進展和績效，並相應調整實施方式；在進行項目期間與公共、私人和社區利益相關者合作；與洛市旅遊部門執行主任合作執行計畫；針對洛市各部門提出的舉措、戰略計畫、項目和建議，檢查對旅遊和遊客體驗的影響。

2019年，洛杉磯的旅遊業和酒店業收到約5000萬遊客，且已是連續 11 年增長。2020 年，由於新冠疫情流行，遊客人數下降到2690萬。但到2021年又增加到4000萬。

賈西提創建旅遊內閣的指令，是他2013年擔任市長以來的第33個行政指令。

洛杉磯 賈西 疫情

上一則

加州確診率低於2% 去年夏天來最低

下一則

加州州長擬設「精神健康法庭」強制部病患、遊民住院

延伸閱讀

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大

58歲養大3兒 華裔移民媽媽好強 畢業洛杉磯加大
洛市長創立旅遊內閣支持旅遊業增長 指派華裔負責

洛市長創立旅遊內閣支持旅遊業增長 指派華裔負責
洛市有意花費21億元 更新和擴大公園綠地

洛市有意花費21億元 更新和擴大公園綠地
洛市建「遊民住宅」每戶造價83.7萬

洛市建「遊民住宅」每戶造價83.7萬
洛市每戶遊民住宅造價83萬7000 遊民問題難解決

洛市每戶遊民住宅造價83萬7000 遊民問題難解決

雙城市長為超級盃打賭 贏家為兒童醫院募款

雙城市長為超級盃打賭 贏家為兒童醫院募款

熱門新聞

出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
半導體公司「輝達」（Nvidia，亦有譯為英偉達）首席華裔執行官黃仁勳（Jensen Huang），也名列加州最富有的前十人。（維基百科）

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

2022-03-08 17:01
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴