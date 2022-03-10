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口罩令解禁 戴著可保護體弱家人

編譯組╱綜合報導 
加州公共衛生專家建議，加州雖已2月中旬解除強制口罩令，但為避免感染、保護家中體弱的成員，外出時應戴上口罩，並保持社交距離。(洛杉磯縣公衛局網頁)
加州公共衛生專家建議，加州雖已2月中旬解除強制口罩令，但為避免感染、保護家中體弱的成員，外出時應戴上口罩，並保持社交距離。(洛杉磯縣公衛局網頁)

加州2月中旬解除強制口罩令，已經完全接種的民眾，進出公眾場所時不再必須配戴口罩。但洛杉磯時報整理各方公衛專家的看法後，多數還是建議為了避免感染風險，以及保護家中體弱的成員，他們外出的多數時間還是會自願戴上口罩，並依舊保持社交距離。 

專家提供的第一個指標是，各縣每周的感染人數，每10萬人低於50人才算得上是「安全」。聖地牙哥縣上周每周10萬人裡有137人確診，佛瑞斯諾縣118人，寇恩縣104人，洛杉磯縣86人確診，聖伯納汀諾縣81人，河濱縣70人，沙加緬度縣69人，聖塔芭芭拉61人，舊金山與范杜拉縣均為44例，橙縣38例。 

•加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）：住在洛杉磯的加利說，在可預見的未來，他都還是會戴上口罩，包括去超市購物時。另在餐廳室內用餐，也在他的謝絕名單上。 

•舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Robert Wachter）：當地的病例數在2月中已經顯著降低，因此他開始在餐廳室內用餐，但是去超市購物時，他還是會戴。 

•舊金山加大的感染科專家陳子平（Peter Chin-Hong）：在常去的健身房內，他不會戴口罩，因為樓高夠高、室內通風良好，但在擁擠的室內場所也許還是要戴，但低風險的地方就不見得了。 

•即將升任橙縣衛生官的Regina Chinsio-Kwong：南加的天氣比較適合室外用餐，如果要在室內用餐最好還是保持距離，減少停留時間，並在停止進食時戴上口罩。 

洛杉磯加大公衛學者金－法利（Robert Kim-Farley）：如果年紀輕、身體好，完全接種又打了加強針，只要身邊沒有其他高風險人群，當然可以不戴口罩，但他也說，沒必要批評戴口罩的人，因為他們可能身體不好，為了自保所以才戴。 

•橙縣衛生局長周昭龍（Clayton Chau）：因為家中還有80歲老母，因此他外出時都會戴口罩。

不過，洛時指出，針對新冠肺炎的新藥Evusheld，已經問世並經FDA核准，體弱多病者倒不必一定得待在家裡，可以考慮第四劑加強針，或長效的Evusheld。

口罩 洛杉磯加大 舊金山

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