西柯汶那首次辦春季園遊會 準備150美食、商品攤位

西柯汶那市首屆春季園遊會於12及13日在Sportsplex運動場舉行。（西柯汶那市華人協會提供）

西柯汶那市華人 協會舉辦首屆該市「春季園遊會」媒體發布會，介紹活動詳細內容及準備進展。華協新任會長李惠瓊表示，華協將與市府合作，為社區提供更多休閒娛樂活動。

西柯汶那市首屆春季園遊會於3月12及13日，在Sportsplex運動場舉辦。已準備150個美食 和商品攤位，14個嘉年華遊樂設施，十個家庭遊戲，二個啤酒花園，十輛餐車，40場各族裔表演，五個現場樂隊，一個全社區遊行。

會長李惠瓊表示，華協全體成員積極推動華裔 美食、藝術文化元素。由華協推薦的舞獅、模特走秀，青少年兒童舞蹈，音樂及合唱團等精采表演，展現華人風采。華協今後將繼續和市政府一起，為西柯汶那市及華人社區提供更多休閒娛樂機會。

李惠瓊說，西柯汶那市華裔居民可以在園遊會活動中看到華協的攤位，希望大家和華協取得聯繫，成為華協一員，為華人社區及亞裔社區發出聲音，共建美好家園。

西柯汶那市議員吳桐淮感謝華協為推動社區文化所做的努力，表示此次春季園遊會將是一場社區多元族裔共同參與，集美食、文化、生活、娛樂於一體的大型活動，這也是近年來西柯汶那市推動各項事業發展的重要一步。市政府提供此次活動的各項配套服務充足，會安排四個指定大型停車場，免費專車接送市民參與活動，希望廣大市民踴躍參加這項活動。

可上網提早購買活動門票www.westcovina.org。門票五元，西柯汶那市市民三元。