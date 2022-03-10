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南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

華人婦聯會新領導團隊 女中豪傑多

記者楊青／洛杉磯報導

美國華人婦女聯合會日前完成2022年換屆選舉，新任領導團隊幹部中多是女中豪傑。

聯合會新任名單包括：張嫻會長、曹琳理事長、監事長郭志凌、執行會長吳少萍、常務副會長丁楊、常務副理事長林安妮、常務副監事長經賀瑜、秘書長陳佳、副執行會長和、財務長張航。

張嫻同時也擔任南加州華人華僑聯合總會常委、婦女會前任理事長，1990年由香港移民美國，獲得加州羅耀拉大學企管碩士（Loyola Marymount University MBA），GIA認證專業珠寶鑑定師，多年來從事時裝及珠寶設計，同時擁有自己的珠寶公司。

婦女會前會長暨美國華人社團聯合會基金會常務主席曹琳，是中國部隊文工團走出來的京劇表演藝術家。旅美40年，成為優秀女企業家。

1998年移民美國的郭志凌，一直從事國際貿易和運輸物流行業。

畢業於哈爾濱藝術學院聲樂專業的吳少萍，來美後就讀Cal Poly Pomona會計專業，現任朱利安紅酒商業集團會計師，平常除了照顧好先生和孩子，她還抽時間彈鋼琴，學習國畫繪畫，練習瑜伽。

畢業於上海財經大學的丁楊，曾任中國第一本奢侈品雜誌「財富品質」執行主編，目前活躍於南加州房地產行業。

林安妮2011年從日本來美，與瀋陽老鄉共同創辦遼寧商會，曾擔任鑽石吧華協會長。

來自台灣的經賀瑜，長堤州大畢業後從事房地產和貸款經紀。

2016年獲得南加大化學博士學位的張航，師從諾貝爾獎得主George 0lah教授和Surya Prakash教授，擁有兩個商業化美國專利，目前任職南岸空氣質量管理局(AQMD)，負責氣體監測新技術研發，傳感器評測，社區空氣保護計畫等。

南加大 加州 華人

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