鄰里組織允增錄取學生 柏克萊加大拒絕

柏克萊加大拒絕鄰里組織可增收1000名學生的提議。(美聯社)

打贏官司，成功限制柏克萊加大招生 人數的鄰里組織，提議允許新學年度增收1000名學生，但被校方拒絕。柏克萊加大表示，入學招生決定不取決於「一小群訴訟團體」(a small group of litigants)。

鄰里團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)表示，同意暫時或部分擱置加州 最高法院裁決凍結下個秋季學年入學生人數，限制在2020-21學年度水平，代表校方須比原計畫減少接受約3000名學生入學。

該組織認為，柏克萊加大未能解決入學人數增加，對住房、無家可歸、交通與噪音帶來的問題。然而支持學校的人士則感嘆，這起訴訟粉碎數千名學生進入柏加大的夢想。

「拯救柏克萊社區」聲明，提議允許柏克萊加大再招收1000名學生，前提是其中需有90%加州居民，校方必須終止透過法院和州立法機構、與招生上限作抗爭的努力。

然而，柏克萊加大表示，加大招生決定是由加州民選代表作出，包括州長、加大理事會、加大校長辦公室。大學官員「將不會讓一小群訴訟團體，有能力告知加大可招收多少學生。」

校方計畫於今年夏天向上訴法院提交案件。於此同時，校方表示將遵守法院命令，並透過增加線上招生入學，留住未來的學生，並要求部分學生將入學時間延遲至2023年1月。