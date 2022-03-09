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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

鄰里組織允增錄取學生 柏克萊加大拒絕

美聯社／柏克萊電
柏克萊加大拒絕鄰里組織可增收1000名學生的提議。(美聯社)
柏克萊加大拒絕鄰里組織可增收1000名學生的提議。(美聯社)

打贏官司，成功限制柏克萊加大招生人數的鄰里組織，提議允許新學年度增收1000名學生，但被校方拒絕。柏克萊加大表示，入學招生決定不取決於「一小群訴訟團體」(a small group of litigants)。

鄰里團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)表示，同意暫時或部分擱置加州最高法院裁決凍結下個秋季學年入學生人數，限制在2020-21學年度水平，代表校方須比原計畫減少接受約3000名學生入學。

該組織認為，柏克萊加大未能解決入學人數增加，對住房、無家可歸、交通與噪音帶來的問題。然而支持學校的人士則感嘆，這起訴訟粉碎數千名學生進入柏加大的夢想。

「拯救柏克萊社區」聲明，提議允許柏克萊加大再招收1000名學生，前提是其中需有90%加州居民，校方必須終止透過法院和州立法機構、與招生上限作抗爭的努力。

然而，柏克萊加大表示，加大招生決定是由加州民選代表作出，包括州長、加大理事會、加大校長辦公室。大學官員「將不會讓一小群訴訟團體，有能力告知加大可招收多少學生。」

校方計畫於今年夏天向上訴法院提交案件。於此同時，校方表示將遵守法院命令，並透過增加線上招生入學，留住未來的學生，並要求部分學生將入學時間延遲至2023年1月。

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