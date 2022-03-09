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華裔新銳導演楊藜執導「大青樹下」 勇奪數獎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
電影「大青樹下」導演兼編劇楊藜（Nani Yang）。（楊藜提供）
電影「大青樹下」導演兼編劇楊藜（Nani Yang）。（楊藜提供）

電影「大青樹下」（Beneath the Banyan Tree）為華裔移民楊藜（Nani Yang）首部長片作品，該片近期在巴黎國際電影節奪下最佳編劇獎，參與該片的主角歸亞蕾也奪得國際最佳演員獎。這部電影在每個參與的電影節中，幾乎都奪下一獎，其中一項為奧斯卡認證的CINEQUEST電影節「遠見獎」（Visionary Award）獎項，傑出成績受到大眾注目。

這部由新銳導演楊藜編劇執導的片，到底有什麼魔力，得以在各大電影節脫穎而出呢？

首先，「大青樹下」探討的是移民及家庭關係，描述著三代四口人來到美國的故事，長輩及晚輩如何從爭吵不理解，面對彼此期待及壓力，再隨著時間消逝，試著理解到放下。一家人在彼此互相關愛及理解中，各自也從中找到獨立性。這部片的故事背後，道出許多移民家庭所面臨的問題及挑戰，背後隱藏著深遠含義。而這些也是楊藜透過自身經歷，想要分享且傳遞給觀眾的啟示。

電影「大青樹下」（Beneath the Banyan Tree）描述著三代四口...
電影「大青樹下」（Beneath the Banyan Tree）描述著三代四口人來到美國的故事，探討移民及家庭關係。（楊藜提供）

楊藜出生於雲南大理，自幼嚮往電影製作。2014年在家庭期望中完成工程學士，2015年隨願轉至電影專業，擁有紐約電影學院電影製作碩士學位，現居洛杉磯。

「大青樹下」是根據楊藜親身經歷的故事改編，楊藜表示，少時為了追求拍片夢想，由於跟家裡人所賦予的期待不一樣，家人之間因此不斷有矛盾及摩擦。然而，在她成功出國追夢、生活當中多接觸移民長輩後，她透過與這些長輩聊天，越來越理解家人們的擔憂及考量，也更理解他們表達愛及擔心的方式。

楊藜以自身故事為靈感，編出「大青樹下」劇本，獲得多個電影節的最佳編劇獎項。（楊藜...
楊藜以自身故事為靈感，編出「大青樹下」劇本，獲得多個電影節的最佳編劇獎項。（楊藜提供）

在畢業之際，楊藜決定將人生上的體悟，撰寫為劇本，並同時納入兩代人的角度，去看同一件事情，希望兩代人之間，不管差異多大，都要學習如何磨合找尋平衡點，一起探索出最佳的相處之道。

「大青樹下」另也在Dances With Films電影節拿下觀眾最喜愛電影獎、在La Femme國際電影節奪得最佳編劇獎、在Chandler國際電影節獲得國際最佳長片獎殊榮。在眾多電影節上獲得青睞。「大青樹下」訂3月15日在北美發行，民眾可在Apple TV、Amazon、Google Play、Vudu 等各大衛星電視平台上觀看。

電影 移民家庭 導演

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