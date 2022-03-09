EB-5是否延期 國會9日投票 律師看法兩極

兩年多來讓無數外國投資 人頭大的區域中心投資移民項目（EB-5）延期案，未來兩天將由眾參兩院投票 表決，延期或終止，華裔律師看法兩極。

區域中心投資移民項目延期案，9日將在國會有關總體預算議題類討論中投票表決， 11號呈交參院投票。移民律師表示，由於移民局 近日已放出消息，如果國會對區域中心項目不再延期， 從3月12日起， 尚未批的I-526將全部被拒，並且會撤銷已經被批的I-526。換言之，如延期案告吹， 移民局很可能會從12日開始拒絕現在滯留在移民局的案件， 包括取消已初步批准的申請，成為未批的和已經拿到臨時綠卡的投資人的噩夢。

I-526是EB-5申請人遞交給移民局(USCIS)，用以證明申請人滿足EB-5投資移民計劃要求的申請。 I-526的批覆是EB-5投資者、眷屬和21歲以下的未婚子女，申請永久居留權的基礎。

巴沙迪那律師郝琦認為，由於近年區域中心投資移民出現許多問題，包括欺詐和一些區域中心因後續投資乏力或訴訟而破產等，此次支持否決延期案、區域中心投資移民項目被迫終止的可能性相當大。這些年區域投資移民中心項目審批停止， 受影響最深的是投資人， 各種訴訟有增無減，如果此次延期案擱淺，預計相關訴訟將會暴增， 包括集體訴訟。

阿罕布拉律師許俊良則認為，法律的制定及取消不應造成依法提出申請的人前進無路、後退無門。他表示，只是用來圈錢而不兌現的法律，在美國沒有先例。按照這一推理，區域投資中心延期案通過的可能性很大。

許俊良表示，當年歐巴馬政府以投資移民的政策，幫助美國爭取到不少外資投資，投資人不管現在是否已經拿到綠卡，資金真的都留在美國，或多或少對美國有所幫助，本來如果沒有投資移民項目，這些資金也不會來到美國，所以對政府來説，持續招募有投資能力的人，並給與他們綠卡的模式繼續下去，順理成章。

兩位律師均認為，如果延期案通過，區域中心投資政策很可能會有很大改革：包括投資額可能增加， 加强核查和審核等等，否則如果不做任何改變，延期案的通過不會對投資人有真實的幫助。

許俊良認為，目前兩院對區域中心投資延期案最大的爭議是欺詐，不管是當事人、投資金，還是開發商，或中間人，可能有理不清的信息，如果不做改變和監督，相關糾紛和訴訟還是無法釐清，沒有辦法解決任何問題。

郝琦提醒，投資人需要記住的是區域中心投資移民本身就是個臨時項目， 很多人持續誤解認為自己投資的項目是政府的。她表示，區域中心沒有政府項目， 如果有人和你說你要投資的項目是政府項目， 這是第一個騙人信號。區域中心是移民局和美國政府允許接受投資人的移民方式，而不是政府項目。

另外一個要澄清的是投資移民EB-5直投，並不受區域中心EB-5項目的影響， 而且沒有排期。