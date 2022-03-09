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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

幫助仇恨犯罪受害者 目擊者五種干預方法

記者丁曙／洛杉磯報導
中華會館福僑會會長梁國輝介紹講習會宗旨。（記者丁曙／攝影）
中華會館福僑會會長梁國輝介紹講習會宗旨。（記者丁曙／攝影）

「當目擊仇恨或歧視行為， 我們該如何團結對抗、保護社區安全」？羅省中華會館福僑會等華人團體8日在中華會館禮堂舉辦「制止仇恨亞裔、目擊者五種介入方法」（5Ds Bystander Intervention Training）專題講座，透過直接干預（Direct）、求助旁人（Delegate）、 陪伴受害人（Delay）、 分散注意力（Distract）、記錄事實（Document），可以保護自身安全，達到降低衝突、保護受害人、舉報施暴者的目的。

福僑會會長梁國輝、中華會館主席鄺松齡、華埠服務中心執行長伍競群等僑領指出，自新冠肺炎疫情肆虐兩年來，洛杉磯及全美各地爆發了仇恨亞裔的歧視及仇恨行為，華人首當其衝，成為攻擊目標和替罪羊，甚至70多歲老人被推倒在地，令人痛心。所以，他們希望透過分享過往的經驗，向社區民眾宣導如何發揮個人和眾人的力量，關懷從洛杉磯華埠到聖蓋博谷華人聚居的城市是十分必要。

講座邀請洛杉磯亞美公義促進中心 （AAAJLA）、亞裔青少年中心 （AYC) 、 華埠服務中心（CSC） 項目專員們講學，總結多年來反歧視反仇恨的鬥爭經驗和技巧，共同守護亞裔、華人及保護自身安全，講座吸引百多名華埠及聖谷地區群眾參加。

華埠服務中心案例經理梁婉芬，亞裔青少年中心反仇恨項目專員劉淑銘，擔任講員，告訴大家如果在公共場合目睹歧視和仇恨行為，可以透過5Ds的方式，化解危機、降低衝突、保護受害人，以及追究施暴者。

所謂5D介入法，概括來說，直接干預和介入，轉移現場注意力緩和局勢，求助現場他人幫忙，使用手機或筆記記錄正在發生的事件，事後陪伴詢問關心受害者。例如，轉移注意力，採取間接方法來緩和局勢，讓受害人有時間離開。

例如，假裝迷路並詢問他們，到某個地方怎麼走？或假裝你認識被騷擾的人，與他談論一些隨機應變的事情。無論選擇如何干預，目擊者都應始終與受害人站在一起，直到他們安全為止。並在事後告訴他們，可以選擇投訴，並且願意作證。再如，如果現場還有其他人，也動員他們伸出援手一起來幫助受害人，協助他離開現場，同時自己也嘗試緩和局勢和穩住施暴的人。

兩位講員指出，透過培訓課程，幫助大家學會判斷什麼是反亞裔或排外歧視及騷擾言行，了解美國排華騷擾的歷史，學習如何在現場安全地介入種族歧視騷擾，以及評估風險，並確定如何安全有效地干預。亞裔不再沉默，團結起來，對抗仇恨和歧視亞裔的行為。

講座引起聽眾的共鳴，一位廣東老僑聲淚俱下地訴說了自己被某族裔人士歧視羞辱的遭遇，聽眾很有收穫。

「制止仇恨亞裔、目擊者五種介入方法」講習會主辦單位負責人和講員合影。（記者丁曙／...
「制止仇恨亞裔、目擊者五種介入方法」講習會主辦單位負責人和講員合影。（記者丁曙／攝影）
中華會館主席鄺松齡全力支持舉辦講習會。（記者丁曙／攝影）
中華會館主席鄺松齡全力支持舉辦講習會。（記者丁曙／攝影）
中華會館福僑會、亞美公義促進中心、亞裔青少年中心、華埠服務中心等合辦「制止仇恨亞...
中華會館福僑會、亞美公義促進中心、亞裔青少年中心、華埠服務中心等合辦「制止仇恨亞裔、目擊者五種介入方法」講習會。（記者丁曙／攝影）

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