紐森發表州情咨文降汽油稅 強調加州將走自己的路

加州州長紐森發表州情咨文，強調加州將走自己的路。（美聯社）

加州 州長紐森 8日發表年度州情咨文，強調面對油價 高漲、罪案頻仍、遊民日增，加州必須走出自己的路，即「California Way」。面對這些重大議題，州政雖然不能解決全部，但能幫助解決問題，而在他領導下的州府確實已交出成績單，只是還需要更加努力。紐森演說的亮點是降低加州汽油稅，但他並未提供細節。

面對全球油價高漲，加州又是全美油價最高的地方，平均油價已達每加侖5.44元。但紐森在州情咨文中強調，當下局勢不能當成石化燃料獨裁者捲土重來的藉口，加州不會允許繼續增加原油開採，因為挖得越多，氣候變遷就越極端，加州乾旱與野火只會更多。因此就算聯邦與加州共和黨人都猛打油價議題，但是紐森仍然強調只有乾淨能源才能拯救加州。

紐森在州情咨文粗略提及，針對油價高漲影響民生，下年度預算會納入退稅方案，但沒有說明細節。幕僚事後受訪時表示，年度預算在5月定案時會公布細節，而且幅度可達幾十億元。不過，油價與燃料稅仍然會是紐森面臨年底大選的難關之一，不只共和黨人緊咬不放，連民主黨內都有異見，認為不漲燃料稅，只會讓加州道路更加坑坑疤疤。

針對犯罪問題，紐森回擊共和黨人的批評，主張民主黨只是用不同的方法治理犯罪問題，而且更能確保每一分錢都花在刀口上。紐森強調，民主黨的做法既不是無視於現實挑戰，也不會讓加州重回嚴刑峻罰的錯誤老路，而是把預算精準地挹注到各地執法與檢調單位，讓他們更能發掘犯罪，從根本降低犯罪率。

遊民問題上，加州一直是全美遊民人數最多的地方，紐森過去已投入120億元，但仍然無法減少遊民增加的勢頭。但紐森在今年的州情咨文中強調，加州政府雖然還沒做到盡善盡美，但已有了一定成果，包括提供臨時與永久駐所給5萬8000位遊民。未來一年，州府還將在各縣廣設CARE Court，為遊民提供心理治療與成癮戒除。