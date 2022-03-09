華人婦聯會 「女神節」贈弱勢食物愛心包

美國華人婦女聯合會三八婦女節前往南巴沙迪那慰問，200多份食物愛心包送往清寒人家手中。（華人婦女聯合會提供）

「女神節」不忘服務社區。美國華人 婦女聯合會三八婦女節前往南巴沙迪那慰問弱小，200多份食物愛心包送往清寒人家和無家可歸者手中。

美國華人婦女聯合會會長張嫻、理事長曹琳、監事長郭志凌、執行會長吳少萍、常務副會長丁楊、常務副理事長林安妮、常務副監事長經賀瑜、秘書長陳佳、副會長何珊、副執行會長、財務長張航等一馬當先，7日在南巴沙迪那市長Michael Cacciotti牽線下，前往當地的神聖家庭天主教會，為附近清寒人家和無家可歸者捐贈食品。

200多份食品愛心包，每一份都裝滿了雞胸肉罐頭、麵包、橙子、香蕉、餅乾等食品袋，傳達出華人對社區的友情和關懷。會員們還興致勃勃參觀了教會「糧食銀行」工作連輸線，對慈善工作加深了解。

這也是美國華人婦女聯合會最近改選後首次的慈善送溫暖活動。張嫻表示，婦女會的姊妹們平常工作和家庭都非常繁忙，慶祝婦女自己的節日，大家還想著出錢出力出時間給弱勢族群送溫暖，難能可貴，她感謝姊妹們用實際行動關愛社區，度過有意義的女神節。姐妹們還興致勃勃參觀了教會「糧食銀行」工作連輸線，對慈善工作加深了解。

成立30年的美國華人婦女聯合會，由熱心公益的華人婦女組成，成員多半是事業有成的人士，不管是本職專業，還是自己的企業，都做得有聲有色，在相夫教子方面也交出靚麗成績單，她們幾十年來始終不忘服務人群。在新冠疫情 期間，婦女聯合會率先舉辦口罩免費發送活動，之後多次向養老院 、消防局、警局、遊民庇護所和教會贈送防疫物資。