我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

華人婦聯會 「女神節」贈弱勢食物愛心包

【南巴沙迪那市訊】
美國華人婦女聯合會三八婦女節前往南巴沙迪那慰問，200多份食物愛心包送往清寒人家手中。（華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會三八婦女節前往南巴沙迪那慰問，200多份食物愛心包送往清寒人家手中。（華人婦女聯合會提供）

「女神節」不忘服務社區。美國華人婦女聯合會三八婦女節前往南巴沙迪那慰問弱小，200多份食物愛心包送往清寒人家和無家可歸者手中。

美國華人婦女聯合會會長張嫻、理事長曹琳、監事長郭志凌、執行會長吳少萍、常務副會長丁楊、常務副理事長林安妮、常務副監事長經賀瑜、秘書長陳佳、副會長何珊、副執行會長、財務長張航等一馬當先，7日在南巴沙迪那市長Michael Cacciotti牽線下，前往當地的神聖家庭天主教會，為附近清寒人家和無家可歸者捐贈食品。

200多份食品愛心包，每一份都裝滿了雞胸肉罐頭、麵包、橙子、香蕉、餅乾等食品袋，傳達出華人對社區的友情和關懷。會員們還興致勃勃參觀了教會「糧食銀行」工作連輸線，對慈善工作加深了解。

這也是美國華人婦女聯合會最近改選後首次的慈善送溫暖活動。張嫻表示，婦女會的姊妹們平常工作和家庭都非常繁忙，慶祝婦女自己的節日，大家還想著出錢出力出時間給弱勢族群送溫暖，難能可貴，她感謝姊妹們用實際行動關愛社區，度過有意義的女神節。姐妹們還興致勃勃參觀了教會「糧食銀行」工作連輸線，對慈善工作加深了解。

成立30年的美國華人婦女聯合會，由熱心公益的華人婦女組成，成員多半是事業有成的人士，不管是本職專業，還是自己的企業，都做得有聲有色，在相夫教子方面也交出靚麗成績單，她們幾十年來始終不忘服務人群。在新冠疫情期間，婦女聯合會率先舉辦口罩免費發送活動，之後多次向養老院、消防局、警局、遊民庇護所和教會贈送防疫物資。

華人 養老院 疫情

上一則

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

下一則

幫助仇恨犯罪受害者 目擊者五種干預方法

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅

爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅
台山婦女聯合會慶祝婦女節晚會 嘉賓雲集

台山婦女聯合會慶祝婦女節晚會 嘉賓雲集
北加州中國校友會聯合會年會 影后歸亞蕾談電影

北加州中國校友會聯合會年會 影后歸亞蕾談電影
拿證躺賺6萬？碳排放管理師廣告有詐 「只是培訓證書」

拿證躺賺6萬？碳排放管理師廣告有詐 「只是培訓證書」
台灣同鄉會228音樂會、陳澄波畫廊開幕茶會嘉賓雲集

台灣同鄉會228音樂會、陳澄波畫廊開幕茶會嘉賓雲集

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散

開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜