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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

本報記者╱洛杉磯報導
南加橙縣愛迪生高中兩兄弟均喪生於車禍，友人替他們在 GoFundMe 頁面發起籌款。（Fox 11視頻截圖）
南加橙縣愛迪生高中兩兄弟均喪生於車禍，友人替他們在 GoFundMe 頁面發起籌款。（Fox 11視頻截圖）

南加橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）愛迪生高中（Edison High School）的學生和教職員工，7日晚在燭光守夜活動，哀悼喪生於汽車碰撞事件的一對兄弟檔。兩人均活躍於該校的體育活動，不幸喪生於7日早晨8 點15分發生的車禍

城市新聞社報導，數百人參加燭光守夜活動，兩名死者是12年級、18歲的足球運健將約書亞•佩奇（Joshua Page），他在車禍中當場死亡；另一人是他17歲的弟弟傑里米•佩奇（Jeremy Page），他是該校足球隊和田徑隊員，為十年級學生。傑里米在車禍發生後被送往醫院急救，但因傷重於當晚過世。

杭廷頓灘市導致兄弟兩人喪生的車禍現場。（Fox 11視頻截圖）
杭廷頓灘市導致兄弟兩人喪生的車禍現場。（Fox 11視頻截圖）

車禍發生於杭廷頓灘市新地街（Newland Street）和約克城街（ Yorktown Avenue）交口附近。

杭廷頓灘警察局說，兩名學生當天開的福特F-250 與一輛雪佛蘭Silverado卡車發生碰撞，該輛卡車屬於杭市府，駕駛人是38歲的市府員工，這位員工在車禍中未受傷。警方正調查導致撞車的原因。

事後已有人GoFundMe頁面設立帳號，截至3月8日中午已籌集了超過10萬元，幫助佩奇兄弟家支付喪葬費用。

發起籌款活動的友人暨該校摔跤手 Ed LaLonde 在 GoFundMe 上寫道，你可以想像，佩奇家的整個世界已經翻轉，佩奇夫婦失去了兩個最小的兒子，而喬瓦尼（Jovanni）也失去了他的兩個弟弟和他最好的朋友。

車禍 足球 GoFundMe

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