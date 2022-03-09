三團體發起 二手用品捐贈非洲史瓦帝尼

南海岸中華文化中心、佛教慈濟基金會美國總會橙縣聯絡處、幫幫忙基金會聯合主辦的「惜福愛物、延續物命」環保護大地活動，訂12及13日兩天舉行，在爾灣 中文學校(9 Truman, Irvine)停車場接收居民捐贈的二手衣、球鞋、皮包、背包、文具等物品，經由義工整理、打包後，將運到非洲的史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭）供當地居民再利用。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，此次由南加州 三個非營利組織聯手展開的惜福愛物捐贈活動，希望家長及孩子們從參與活動的過程中，捐出自己用不上的物品，以環保回收發揮愛心，達到全程零污染的目標。

主辦單位使用爾灣中文學校停車場，周六及周日上午8時半至9時半及中午11時45分到下午1時30分，由義工在現場收取捐贈品。歡迎提供完好無破損的衣服、圍巾、皮包、球鞋、填充玩偶、小玩具、文具用品和書包，二手衣物事先應清洗乾淨，並檢查鈕扣及拉鏈完整無缺，每雙球鞋請以鞋帶綁在一起，捐物袋請勿打死結，以便義工整理後再用。

此次捐贈活動不收大型玩具、貼身內衣褲、游泳 衣褲及舊襪子，全部捐贈物品由義工現場進行整理、打包後，都將運往非洲南部的史瓦帝尼，幫助當地有需要的家庭。