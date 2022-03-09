我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

三團體發起 二手用品捐贈非洲史瓦帝尼

【爾灣市訊】

南海岸中華文化中心、佛教慈濟基金會美國總會橙縣聯絡處、幫幫忙基金會聯合主辦的「惜福愛物、延續物命」環保護大地活動，訂12及13日兩天舉行，在爾灣中文學校(9 Truman, Irvine)停車場接收居民捐贈的二手衣、球鞋、皮包、背包、文具等物品，經由義工整理、打包後，將運到非洲的史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭）供當地居民再利用。

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭表示，此次由南加州三個非營利組織聯手展開的惜福愛物捐贈活動，希望家長及孩子們從參與活動的過程中，捐出自己用不上的物品，以環保回收發揮愛心，達到全程零污染的目標。

主辦單位使用爾灣中文學校停車場，周六及周日上午8時半至9時半及中午11時45分到下午1時30分，由義工在現場收取捐贈品。歡迎提供完好無破損的衣服、圍巾、皮包、球鞋、填充玩偶、小玩具、文具用品和書包，二手衣物事先應清洗乾淨，並檢查鈕扣及拉鏈完整無缺，每雙球鞋請以鞋帶綁在一起，捐物袋請勿打死結，以便義工整理後再用。

此次捐贈活動不收大型玩具、貼身內衣褲、游泳衣褲及舊襪子，全部捐贈物品由義工現場進行整理、打包後，都將運往非洲南部的史瓦帝尼，幫助當地有需要的家庭。

爾灣 加州 游泳

上一則

EB-5是否延期 國會9日投票 律師看法兩極

下一則

橙縣2高中生兄弟車禍亡 師生哀傷 發起募喪葬費

延伸閱讀

爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅

爾灣大公園社區 再推出13個系列全新住宅
灣谷中文學校慶新春 小朋友們勁歌熱舞

灣谷中文學校慶新春 小朋友們勁歌熱舞
屋崙華人義工華埠巡邏 被闖空門損失8000元

屋崙華人義工華埠巡邏 被闖空門損失8000元
世界晚報╱傳普亭從非洲雇400傭兵下令暗殺烏克蘭總統與23高官

世界晚報╱傳普亭從非洲雇400傭兵下令暗殺烏克蘭總統與23高官
歧視？歐洲拒中東、非洲難民 卻對烏克蘭人開大門

歧視？歐洲拒中東、非洲難民 卻對烏克蘭人開大門
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
出售中的空屋造成高達近3000元的電費賬單，令屋主驚訝，此為示意圖，並非當事人所提房屋。（本報檔案照）

房產經紀售屋電費花3000元 屋主氣炸

2022-03-06 02:20
橙縣警方日前公佈了一段令人震驚的視頻。(橙縣警局提供）

世說新聞╱商店內遭警開槍爆頭 他到底做錯什麼？

2022-03-04 15:53
一些月嫂自恃搶手，懶惰且貪婪。(記者李雪／攝影)

黑心月嫂懶又貪 雇主苦嘆：好像老佛爺

2022-03-05 02:20
屋主表示，當地治安一直都還不錯，沒想到發生入室盜竊。（記者張宏／攝影）

槍擊入室竊匪 華人屋主：我做了對的事

2022-03-07 20:17
奇諾一家幼稚園在報名前夜，家長在門外徹夜排隊。（讀者提供）

搶進好幼稚園 華人徹夜排隊 還有媽媽懷孕期就「提前部署」

2022-03-07 02:20

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散

開戰Day14／烏克蘭蘇梅人道走廊將持續 5000人分2次疏散
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜