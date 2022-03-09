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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

洛杉磯旅遊冒險展盛大回歸 迎接復甦

記者張宏／洛杉磯報導
全美最熱鬧旅遊展之一的洛杉磯旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show)12日和13日連續兩日在洛杉磯會展中心舉辦。（本報檔案圖片）
全美最熱鬧旅遊展之一的洛杉磯旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show)12日和13日連續兩日在洛杉磯會展中心舉辦。（本報檔案圖片）

全美最熱門的洛杉磯旅遊冒險展 (Los Angeles Travel & Adventure Show) 一度因為疫情停辦，2022年3月12日和13日將以更盛大的規模強勢回歸，來自世界各地的旅遊局和旅遊業者會出席大展，希望能帶動旅遊業復甦。

旅遊展為民眾帶來全球350多個旅遊目的地的資訊，亞洲多個國家和地區的旅遊局也紛紛參展，包括中國國家旅遊局、日本旅遊局、韓國旅遊局和台灣的觀光局等地。

在展廳裡，民眾可與成千上萬的旅行專家，面對面規劃專屬旅行計劃。為旅遊展多年支持者的中華民國交通部觀光局，今年也帶來全新的台灣旅遊套餐，主打健康樂活和簡樸特色，向大家介紹台灣山林登山健行及過境遊、多元深度遊等產品。

中國國家旅遊局也會聯合中國南方航空等航空公司及旅行社，在展位為到訪者提供各種豐富的中國旅遊資訊。往年日本和韓國旅遊局的攤位都是最熱鬧的，今年也不例外，好吃好玩一個都不會少。

現場還邀請旅行界大咖教你，如何像專業人士一樣旅行，提供有關如何在疫情後旅行、如何像當地人一樣旅行以及如何在旅行中節省開支等的全面信息。參與探討和講座的專家包括艾美獎獲獎者、製片人和CBS新聞旅遊編輯Peter Greenberg，Frommer's Guides 的編輯總監和Frommers.com的出版商Pauline Frommer，及旅遊博客The Point Guy的Brian Kelly等。

民眾在現場不僅能和旅遊業者互動，從專家那裡獲得一手資訊，現場還安排綠屏照相亭，然後大家可瞬間環遊世界。各旅遊攤位還會為到訪者提供特價和旅行贈品等。

活動時間是3月12日(星期六)至3月13日(星期日)，每天上午10 點至下午4點，地點是洛杉磯會展中心（1201 S Figueroa St. Los Angeles, CA 90015），票務詳情可登錄https://travelshows.com/shows/los-angeles/?fbclid=IwAR0aOWYiXLCkWErtVBN8H5kEiNqwhxrJ0xZoyHXDTfOK3plf6gZOit9CFh0。

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