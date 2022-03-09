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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

油價高 車主當心被偷油 汽車協會提醒注意3件事

編譯組／綜合報導 
民眾愛車慘遭鑽洞取油的照片。（FOX）
民眾愛車慘遭鑽洞取油的照片。（FOX）

南加油價高漲之際，民眾除了荷包失血，還得擔心愛車的油箱被偷油。而且，已有竊賊手法是最惡劣的一招，直接鑽破油箱，一舉吸光裡面動輒上百元的燃油，車主可能還得花上千元換掉整個油箱。 

南加加滿一箱油得有多貴？洛杉磯居民Mona Garcia告訴FOX電視台， 一個月前加一次油只要60、70元，然後兩周前漲到90元，現在加滿油得要100元了。她說，車子停在家裡的車道上，裝有監視器與強光燈，應該可以嚇走竊賊吧？

美國汽車協會（AAA）指出，之前就曾出現過類似案件，隨著油價越來越高，偷油、賣油變成有利可圖之事，因此偷油賊就會越來越多，因此車主都得當心，免得油料被竊，還得花大錢換油箱。因此汽車協會做出下列三點建議： 

1，最好將車子停在家中車庫裡。

2，如果沒有車庫，或外出時，最好將車停在專用停車場或室內停車場內。

3，停在停車場時，盡量選擇出入口或電梯附近，這樣經過的人就多，竊賊比較不敢下手。 

汽車協會強調，車主如果懷疑車子遭竊，先別急著發動，應該先冷靜觀察，嗅聞周遭是否有汽油味，檢視車底下是否有積油，或是轉動鑰匙讓油量指示器作動。萬一燃油真的被竊，應該先報警，並打給保險公司，詢問他們付不付油箱更換的錢。

汽車 油價 南加

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