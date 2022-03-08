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2022期中選舉 輕鬆完成選民登記 行使投票權

記者楊青／洛杉磯報導
設在天普市社區中心的投票站，有標示指引選民投票。（本報檔案照）
設在天普市社區中心的投票站，有標示指引選民投票。（本報檔案照）

2022年在美國政壇上將是熱鬧的一年，11月8日的期中選舉作為民主黨總統的期中考試，萬眾矚目，而加州的各級選舉，從2、3、4、6月至年底接連不斷，由於選舉改革及新科技加盟，選民登記投票都將更加簡單，有助於選民行使自己的公民權利。

雖然地方選舉和期中選舉候選人的名單要到3月底才會出爐，但有關選舉資訊已經公佈，民眾可上網查詢，www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/new-voters

為協助新公民和希望使用母語參與選舉登記，州務卿辦公室今年推出了西班牙文、中文、印度文、日文、高棉文、韓文、泰加祿文、泰文、越南文和英文編寫的「新選民」網頁，民眾和上網RegisterToVote.ca.gov，向州務卿辦公室免費索取自己的母語文字的選舉資料。

如果是新公民，投票之前的選民登記也不難。參加任何選舉投票的登記截止日期是選舉日前15天。可在RegisterToVote.ca.gov登記。如果選舉是由自己所在縣的選舉官員所主持，選民可在15天的選民登記截止日期之後到選舉日當天，去所在縣選務局進行「有條件選民登記」（Conditional Voter Registration），也可以在http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/chinese/瀏覽州務卿的「在加州投票（Voting in California）資訊頁，或致電州務卿卿辦公室800-339-2857進一步瞭解詳情。

天普市投票中心有會講中文的選務人員。（本報檔案照）
天普市投票中心有會講中文的選務人員。（本報檔案照）

投票 選民登記 期中選舉

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