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備戰期中選舉 加州華人添新血 最年輕僅24歲

記者楊青／洛杉磯報導
亞凱迪亞學區委員競選人張奔。（檔案照）
亞凱迪亞學區委員競選人張奔。（檔案照）

因「總統期中考試」而萬眾矚目的2022年期中（mid-term election）及加州及地方選舉，華人競選人將加入包括聯邦國會議員、洛杉磯市長、地方市議員和學區委員的角逐，八人名單仍可能繼續增加，再次掀起聖蓋博谷華人參政熱潮。

秦振國（Eric Ching）、陳介飛（Jay Chen）、梁家訓（Kevin de León）、黃正芬（Jennifer Hong）、張奔（Ben Zhang），他們中有在地方政壇馳騁多年的老將，也有首次挑戰民選公職的牛犢，今年華人參選的最大亮點，除了席位級別跨度大，還有平均年齡輕，大多數參選人都在35至55歲之間，其中最年輕的24歲。

洛杉磯市長競選人梁家訓（Kevin de León）。（檔案照）
洛杉磯市長競選人梁家訓（Kevin de León）。（檔案照）

由於選區重劃而由39選區分入38選區和45選區，核桃市市長秦振國參選38區國會眾議員選戰，以及聖安東尼山社區學院理事陳介飛參選的45區國會眾議員選戰，最令華人社區矚目。

兩名華裔雖然避開了同胞相爭，卻雙雙要面對全新的選區和選民，機會與挑戰均非同一般。

秦振國 盼改善公共安全

重新劃分後的38區擁有蒙特利公園、核桃市和鑽石吧華人聚居城市，但人口雙雙只占20%的亞裔和白人，在數量上依然比不過55%的拉丁裔。數月來默默耕耘的秦振國此次首次挑戰聯邦席位，目前其主要發動目標為不同族裔的社區、教會和地區商會，他傳統和相對保守的參政理念，得到傳統選民認同。

秦振國表示，每周都收到來自亞裔、拉丁裔和白人社區的反饋和信息，大家一致表達對目前公共安全的擔憂、及希望早日改變的願望。他表示，選舉是改變的最好機會，希望各族裔的選民踴躍參與2022年的期中選舉，沒票的民眾也可以通過做義工等方式發出自己的聲音，傳達訴求。

38選區共和黨聯邦眾議員競選人秦振國。（檔案照）
38選區共和黨聯邦眾議員競選人秦振國。（檔案照）

陳介飛 轉戰新劃分45區

民主黨陳介飛早在2012年就挑戰39區共和黨老將羅伊斯，雖然以42.2%對57.8%的得票率戰敗，但籌款能力引人注目。此次轉戰45區，兩名對手分別為共和黨46區現任韓裔聯邦眾議員Michelle Park Steel和越裔共和黨競選人Long Pham。陳介飛目前得到民主黨背書，意味著民主黨將在號稱「全國五大攻堅戰」的45區給與選票發動和財務上全力支持。陳介飛表示，由於自己的海軍後備役背景，在小西貢等地區的支持率也相當堅挺。

新劃分的45選區民主黨登記選民占37%，共和黨32%。據全國知名政治分析網站公布的最新報告，陳介飛目前籌款近160萬，超過其十年前籌款總額。其競選團隊數月來更是每周發布數次電子郵件，保持與社區熱度。

45選區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（檔案照）
45選區民主黨聯邦眾議員競選人陳介飛。（檔案照）

黃正芬 爭取喜瑞都空缺

從1980年代開始就形成了離任市議會都有華人市議員傳統的喜瑞都，今年4月12日的選戰共有兩席空缺，除一名現任外，三位挑戰者均是亞裔，黃正芬是第二次參選，也是所有參選人中唯一華裔，另外兩人是首次參選。

黃正芬1980年代自台灣移民美國，在喜瑞都居住30多年，疫情期間，她積極向年長者、醫院捐贈防疫物資，知名度在社區迅速展開。

喜瑞都市議員競選人黃正芬。（檔案照）
喜瑞都市議員競選人黃正芬。（檔案照）

亞凱迪亞市 華裔競爭激烈

亞凱迪亞市議員選舉，華裔參選者眾多，已投入者有王愛琳、高卿、李軍等人。高卿並已積極展開宣傳戰。

亞凱迪亞高中畢業的張奔，日前也宣布競選2022年6月7日的亞凱迪亞學區教委。

蒙特利公園市議員第一區選舉，已有華裔丁文賢（Jason Dhing) 與Thomas Wong報名參選。

亞凱迪亞市議員競選人王愛琳。（檔案照）
亞凱迪亞市議員競選人王愛琳。（檔案照）
亞凱迪亞市議員競選人高卿。（檔案照）
亞凱迪亞市議員競選人高卿。（檔案照）
亞凱迪亞市議員競選人李軍。（檔案照）
亞凱迪亞市議員競選人李軍。（檔案照）
蒙特利公園市市議員2022年選舉開戰，華裔競選人丁文賢（Jason Dhing）...
蒙特利公園市市議員2022年選舉開戰，華裔競選人丁文賢（Jason Dhing）率先起跑。（丁文賢提供）

華人 華裔 亞凱迪亞

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