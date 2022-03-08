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小抹香鯨擱淺馬里布 多處受傷 遭人道安樂死

編譯組／綜合報導
一頭小抹香鯨7日擱淺於馬里布海岸上，受傷過多，相關單位將其人道安樂死。（洛縣救生單位）
一頭小抹香鯨7日擱淺於馬里布海岸上，受傷過多，相關單位將其人道安樂死。（洛縣救生單位）

根據加州野生動物中心表示，一頭小抹香鯨（pygmy sperm whale）6日擱淺於馬里布（Malibu）海岸，因多處受傷，相關單位將其安樂死。

洛杉磯時報報導，洛縣救生員和消防人員當天下午4時40分左右，救出這頭擱淺於衝浪海灘上的鯨魚。銀色小抹香鯨的臉和身上布滿血跡。從洛縣救生員於推特上發布的照片中，可看見救生人員合力將其從海灘上移開。

加州野生動物中心說，這頭鯨魚健康狀況不佳，因撞到低潮岩石而受傷。該中心與國家海洋暨大氣管理局(NOAA)合作，選擇人道方法對動物安樂死，避免其遭受額外的痛苦。

野生動物中心表示，安樂死後，鯨魚的遺體將送往自然歷史博物館研究。

國家海洋暨大氣管理局稱，小抹香鯨是一種比「白鯨」（Moby Dick）中著名的抹香鯨類型，更小的物種，常見於溫帶水域，包括太平洋西北部、夏威夷、墨西哥灣北部和北大西洋等。

鯨魚通常與世隔絕，並避開船隻，使研究人員很難看到它們，也很難估計鯨魚在海中的數量。2016年國家海洋暨大氣管理局研究估計，加州-俄勒岡-華盛頓州地區的小抹香數量，最少有2000頭。

加州 洛縣 墨西哥

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