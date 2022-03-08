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全美首座「氫之家」 南加州瓦斯公司打造新家庭能源屋

編譯組／綜合報導
南加州瓦斯公司正在唐尼打造清潔能源的氫之家。利用太陽能板發電提供能源。（ABC 7）
南加州瓦斯公司正在唐尼打造清潔能源的氫之家。利用太陽能板發電提供能源。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，隨著油價持續上揚，南加州瓦斯公司（Southern California Gas Company，SoCalGas）日前於唐尼（Downey）興建他們最新的示範計畫，打造全美第一座新型家庭能源住屋。

該公司稱，這個被稱為「氫之家」（Hydrogen Home）計畫，主要是利用「微電網」(microgrids)，也就是以太陽能等能源發電，再轉換為清潔能源的氫氣。

這座2000平方呎的住宅，將在需要能源時，提供並儲存彈性好的低碳氫能（low-carbon hydrogen power）。這也是全美第一座此類住宅。南加州瓦斯公司日前開放該屋建築工地供參觀。

第58選區加州眾議員賈西亞（Cristina Garcia）說，「這座房屋的電力將以太陽能電池板和氫氣為主」他說，「這與你家的感覺並沒有什麼不同，但我們不會從這棟房屋排放任何廢氣，這就是我們替所有孩子們提供的未來生活方式。」

這座住宅的功能與感覺，和一般普通住宅完全相同，但通過在陽光明媚的日子，從太陽能電池板獲取電力，且將多餘的能源轉化為清潔的氫氣。全年使用可靠和清潔能源。

南加州瓦斯公司表示，氫氣還將與天然氣混合高達20%，用於家庭的無水箱熱水器、烘乾機、瓦斯灶、不爐和燒烤架等。

唐尼的「氫之家」利用微電網，以太陽能供電，多餘的電力轉化為氫氣。（ABC 7）
唐尼的「氫之家」利用微電網，以太陽能供電，多餘的電力轉化為氫氣。（ABC 7）

南加州瓦斯公司總裁布朗（Maryam Brown）解釋，「這計畫之所以新穎，是因為其提供的電力能源，是支持它的微電網，因此我們會打造氫氣的太陽能電池板，轉化為氫氣的電解槽和燃料電池。」她說「氫氣是在燃燒時不排放碳的氣體，因此看到氫在脫碳中的作用令人非常鼓舞。」

該公司說，若能源系統的建設規模更大，可替居民和企業供電。

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