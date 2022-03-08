洛杉磯徵稅5.5億集雨抗旱 建設緩慢

寬大的洛杉磯河沿岸已建成水泥，收集雨水不易，估計90%的雨水入太平洋。沒有下雨的時候連警車都可以在裡面行駛。(CHP網頁)

儘管洛杉磯 進入第三年乾旱，且雨量嚴重不足，但縣府用在攔截雨水供民生用途的建設經費，卻遠遠落後選民預期，洛杉磯河有九成的雨水直接排入太平洋。

洛杉磯時報報導，2018年選民批准一項大規模徵稅W提案，其中包含清理污染附近海岸的雨水，且在進入海洋前，能捕捉更多雨水。選民認為，在長期乾旱的加州 ，每一滴雨水都不該浪費。

然而，即使W提案籌集到5億5600萬元，實際建設卻僅支出9550萬元。洛縣 官員稱，因氣候變遷導致乾旱加劇，此工程可能需耗費半世紀。

雨水對加州相當重要。去年12月一系列風暴，在南加州創下9.4吋雨量，平日乾枯的洛杉磯河變成洶湧洪流，但許多雨水卻未能留住。風暴將大約295億加侖的淡水送到長堤港外，這些水量足以供應18萬1000個家庭一年使用。

根據W提案，一個普通單位住戶屋主，每年替該提案支付83元。但洛縣卻未說明使用W提案資金具體計畫，而是將這些決定，留給這些遲遲無法定案的官僚程序，以致今日許多支持者也感失望。

加州和其他地方公共機構啟動計畫緩慢的原因有很多。作為經濟體的一小部分，基礎設施支出縮減，承包商技術人才短缺，使其更依賴外部顧問支持。而為遵守環境和合同規定，執行單位需準備大量報告，以應付法律挑戰。

W提案通過一系列小組運作，包括計畫進行評分的評分委員會，九個流域指導委員會給予初步批准，此外還有審查提案的監督委員會，倡導團體影響計畫的優先順序，之後還有將計畫提交洛縣公共工程和監督委員會審查、批准後，才予以資金撥款。

洛縣公共工務局退休工程師布魯姆（Carl Blum），也是W提案指導委員會成員，希望能更快的完成這些程序。

環保主義者雷斯尼克（Bruce Reznik）組織的洛杉磯水衛隊對此也提起訴訟，迫使該縣看見W提案。他說，風暴逕流是當地水道主要污染源，即使在乾旱的日子，也會有1億加侖水流入沿海水道，對野生動物、海洋質量與人類健康造成影響，但洛縣工程卻相當緩慢。

戴維斯加大科學中心主任、美國國家工程院院士Jay Lund說，一些計畫在等待批准的漫長過程，結果是更高成本的延遲收益。

洛縣當時呼籲選民支持W提案，稱每年可從河流湧入太平洋1000億加侖捕獲部分水資源，同時減少鋅、銅、磷酸鹽和糞便等污染物，該提案還承諾改善公園等。

這些計畫通常使用窪地、蓄水池和乾井，讓水滲透到自然清潔地面。但W提案並未具體估計，有多少水資源會被捕獲，或海灘質量會改善多少。

近年來氣候變遷，水務官員說「沒時間可浪費了」。南加州大都會水利局經理Adel Hagekhalil說，不能再用正常速度運作。

洛杉磯大都會區消耗的水，有一半在當地收集或回收。大都會水利局設定將本地收集的水資源提高到65%的目標，並以1300萬元資助兩個W提案的計畫。

聖蓋博河流域主要水務主管Tony Zampiello說，「這些計畫被壓倒最主要原因是水質合規。」他說，若稅收有助於將少量的水滲透到土壤中，那麼就不太可能賦予組織或個人心的用水合法權利。

不同的逕流，捕獲水資源的程度也不同。由於盆地下方多孔礫石和沙層，90%的聖蓋博河水資源被捕獲，流入含水層的地底中。洛杉磯河沿岸因已建成水泥，不透水的條件和城市建物密度，估計90%的雨水入太平洋。