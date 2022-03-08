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赴台參訪精緻農業3天2夜 僑委會有補助

洛杉磯訊
洛杉磯聖東台灣同鄉會將舉辦台灣蔬果園藝有機自然農法分享講座。（蔡文生提供）
洛杉磯聖東台灣同鄉會將舉辦台灣蔬果園藝有機自然農法分享講座。（蔡文生提供）

今年4月底，有一場海外台灣人赴台參訪精緻農業，三天二夜行程，經費獲僑委會補助；主辦人蔡文生返台前於3月12日(周六)在台灣會館先舉辦一場園藝講座。

12日的「居家台灣蔬果園藝有機自然農法分享講座」由洛杉磯聖東台灣同鄉會主辦，有機農法園藝專家蔡文生主持，協辦單位是Cal Poly Pomona自然農法農場。

講座免費入場，全程以台語進行，主講人包括Jo Wu、Nancy Lo、Venson Tsai ( Rick Chiu）。內容包括：有趣的居家蔬果園藝種植；台灣新品種蔬果推薦與種植須知心得與經驗分享。活動結束時有種子免費分發，包括台灣澎湖白肉長絲瓜苗或是種子，巨人向日葵花種子，傳統及超長秋葵種子等。

主辦單位希望藉由這次活動，與居家蔬果園藝愛好者分享有機農法資訊與種子，享受業餘農夫樂趣，可以在夏末初秋享受台灣特色家鄉蔬果。

講座時間：當日下午2時30分至4時30分。台灣會館位在3001 Walnut Grove Ave. Rosemead, CA 91170。

報名請洽戴智信 626-233-4133；蕭玉齡 626-348-7775。主辦單位提醒以下注意事項：自覺遵守現行防疫規定；參與者進入會場前，需簽免責聲明表；講座期間勿要打斷講員解說，會中安排問答時段，統一發問解答。

蔡文生將於3月16日返回台灣，並在4月底，承辦海外台灣人精緻農業觀摩參訪。詳情洽詢蔡文生電話：626-532-5298 。

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