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保護風險人群 洛縣公衛局強烈建議室內戴口罩

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導

洛縣公衛局提供資訊，隨著洛縣開始實施新的避疫指南，縣公衛局繼續強烈建議民眾在公共場所配戴口罩，「尤其當你或一起生活的人，因COVID-19感染患重症風險較高時」。

公衛局指出，截至3月12日前，所有人在學校室內環境都需要配戴口罩，強烈建議無論是否接種疫苗的學生、職員、教師及訪客都須室內戴口罩。所有在醫療護理設施、長照機構、懲教和拘留所、庇護所和公共交通轉運站的人也需要戴口罩。

需要提醒的是，民眾配戴的口罩要有對自己健康能提供最大保護作用，尤其是感染風險較高人群。在選擇合適口罩時，民眾需考慮合適程度，及閱讀說明如何配戴，並能保存、清潔及正確處理。

7日，洛縣新增COVID-19感染死亡43例，周日與周一共計新增感染1675例。目前洛縣醫院有感染入院患者731例，其中130例在重症加護病房。自疫情開始以來，洛縣累計感染死亡3萬1046例，總計感染280萬51119例。當天病毒檢測陽性率是1.0%。

縣公衛局表示，洛縣維持室內千人以上大型活動，比如體育比賽等，要求出示疫苗接種證明，以及近期病毒檢測陰性文件。同時，也要求健康護理設施及群體看護機構工作人員需要疫苗接種證明、陰性檢測。

不過，洛縣目前已經解除在酒吧、夜店及休息室，或者室外大型活動，要求參與者出示疫苗接種證明的規定。

洛縣 口罩 疫苗

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