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川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

俄烏開戰 南加華人家庭觀點各異 盼快停止戰爭

記者啟鉻／洛杉磯報導
俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。（Getty Images）
俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。（Getty Images）

俄羅斯日前發動對烏克蘭的戰爭，南加華人也持續關注影響。在華人群體中，對這場戰爭看法也有很多分歧，有的支持俄羅斯，有的站在烏克蘭一邊，甚至有的家庭成員之間觀點也不相同，成了家庭的敏感話題。但大多認為，俄烏戰爭對全球經濟影響巨大，希望盡快停止戰爭。

社區人士徐仕林表示，支持俄羅斯打擊烏克蘭。他認為，是烏克蘭有意加入北約，對俄羅斯造成更大的軍事威脅，激怒了俄羅斯國內民族意識，才導致出兵要狠狠教訓烏克蘭。俄羅斯軍隊進入烏克蘭後，並沒有對平民動武，而是指控烏克蘭軍隊自己所為，然後嫁禍給俄羅斯軍人。由於旁觀者沒有在戰場，很多事情只能靠判斷。雙方戰爭主要還是源於民族意識衝突。

中國不敢高調支持俄羅斯，在聯合國會議投出棄權票。社區人士吳兆峯認為，俄羅斯國內民意也日益激烈反抗侵入烏克蘭。預計俄烏戰爭將很快結束。談及對台海未來局勢影響，吳兆峯表示，俄烏戰爭每天損耗太大，也促使習近平反思一旦對台灣發動戰爭，所承受的經濟壓力。所以中共短期內，應該不會有攻打台灣的企圖。

核桃市議員伍立倫表示，俄羅斯對一個主權國家烏克蘭採取發動戰爭令人難以接受，對國際不是很好的範例。無論怎樣，都需要用和平溝通方式來解決。俄羅斯需要自己檢討的是，為什麼自己的「兄弟」會愈來愈遠離？

洛杉磯加大經濟學家俞偉雄說，俄烏戰爭，無論對於哪一方面都是悲劇。兩個國家在石油、糧食等都是主要輸出國；戰爭發生後，油價進一步上漲。現在主要西方國家對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁，對俄羅斯經濟從長遠看，有嚴重負面影響。這也說明，世界上無正義理由去攻擊另一個國家，都會在經濟、道德上受到制裁和譴責。普亭甚至提到核武器威脅，更是令全世界愛好和平人士無法接受。理想的結果是，雙方有個下台階，很快停火。

由於華人群體對待俄烏戰爭立場有分歧，一些華人家庭成員間也有認知不同。聖伯納汀諾縣華裔居民馮先生說，俄烏戰爭發生後，他與太太各支持一方。他支持烏克蘭，太太站在俄羅斯一邊。所以在家裡，俄烏戰爭成了敏感話題，甚至他的子女之間也都有不同看法。

俄羅斯 烏克蘭 華人

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