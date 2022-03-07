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冬季風暴 5號公路南加段頻生車禍

記者邵敏／綜合報導
第二波冬季風暴給加州帶來更多陣雨和降雪，同時對山路上的駕車者產生威脅。（KTLA 5）
第二波冬季風暴給加州帶來更多陣雨和降雪，同時對山路上的駕車者產生威脅。（KTLA 5）

3月5日（周六）的第二波冬季風暴給加州帶來更多陣雨和降雪，並威脅山路上的行車安全。當局建議最近幾日計畫駕車在山地旅行的民眾要做好充分準備，特別要為塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）、喀斯喀特山脈（Cascade）以及洛杉磯北部和東部的雪況做好預防。

加州公路巡警局(CHP)表示，位於洛杉磯和聖荷昆谷（San Joaquin Valley）之間的 Tejon Pass 5 號州際公路葡萄藤（Grapevine）路段，由於大雪和雨水混合，該地區已接連發生幾起車禍。沙加緬度(Sacramento)國家氣象局辦公室周六在推特上說，「如果你今天駕車去山上，請帶上鍊條和應急用品包。」

本周，穿越塞拉內華達山脈的交通，已經被滾落到Echo Summit 50 號高速公路上的一塊巨石打亂了，加州交通部的工作人員周五已炸毀這塊岩石。

當局建議民眾近日駕車去山上，需帶上鍊條和應急用品包。（KTLA 5）
當局建議民眾近日駕車去山上，需帶上鍊條和應急用品包。（KTLA 5）

加州今年1月和2月的氣候相對往年比較乾燥，使塞拉內華達山脈的積雪遠低於正常水平，而3月第一周的潮濕天氣迅速改變了山上的積雪厚度。氣象局表示，截至周五晚上，南加州洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）的Mount Pinos，在 48 小時內降雪多達5吋（12.7 厘米）。據相關報導，洛杉磯附近的高山雪場（Mountain High） 滑雪勝地積雪已有1吋（2.5 厘米）。

南加山上積雪加厚，對於滑雪愛好者來說是好消息，不少華人表示，要在今年最後的滑雪季節上山過一把癮，但駕車前往時一定要注意路面安全。

加州 滑雪 洛杉磯

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