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華裔謝泰勒 獲加州教師人權獎

本報記者╱洛杉磯報導
加州教師協會華裔理事謝泰勒(Telly Tse)獲今年年度人權獎。（CTA官網）
加州教師協會華裔理事謝泰勒(Telly Tse)獲今年年度人權獎。（CTA官網）

加州教師協會（California Teachers Association，簡稱CTA ）華裔理事謝泰勒（ Telly Tse，譯音），也是比佛利山聯合學區的特殊教育教師，被加州教師協會遴選為今年九位年度人權獎的得主之一。該獎旨在表揚不管是在學校或是社區，承諾於致力社會正義和促進人權和公民權利的教師。

謝泰勒在阿罕布拉市（Alhambra）長大，畢業於洛杉磯加州大學歷史系。他在洛杉磯一所非公立學校任教期間，與患有嚴重情緒障礙的學生一起工作，並獲得特殊教育的教學證書和碩士學位。

他目前服務於比佛利山聯合學區，他積極參與他所在的地方工會比佛利山教育協會，並擔任首席學校代表、談判團隊成員，以及組織了主席、秘書和會長等職位。在地區和州級方面，他擔任過許多領導職務。而他在身為加州教師協會會員的這幾年，他的付出被地方上和州級同儕認可，並因此在2019年獲得表揚。

謝泰勒說，他作為教育工作者的工作，就是在課堂內外為學生、同事和職業發聲。他目前正在加州教師協會理事第一個三年任期內，該職將於 2023 年 6 月 25 日到期。

加州教師協會每年從會員中選出九人做為人權獎得主，得主並分別來自非裔、西裔、亞太裔、印第安人、同性戀等不同社區。謝泰勒今年獲得的人權獎即屬於當中的亞太裔人權獎（Pacific Asian American Human Rights Award）。

謝泰勒已婚，與妻子Tonia育有兩個女兒Sophie和 Chloe。在教育之外，他喜歡在女兒的足球隊擔任教練和參加跑步活動。

加州大學 教育 比佛利山

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