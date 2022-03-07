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夫婿過世 聯邦參議員范士丹「我的心碎了」

編譯組／綜合報導
聯邦參議員范士丹夫婿布魯姆去世享年86歲。(圖擷取自電視畫面)
聯邦參議員范士丹夫婿布魯姆去世享年86歲。(圖擷取自電視畫面)

舊金山金融家、加州聯邦參議員范士丹(Sen. Dianne Feinstein)的夫婿布魯姆(Richard Charles Blum)27日晚間在家中去世、享年86歲。

布魯姆曾任舊金山「Blum Capital Partners」主席暨總裁，1975年創辦這家投資公司。身為達賴喇嘛的朋友，他與中國領導人在西藏人權侵犯議題發生爭執。在宣布夫婿去世聲明中，范士丹稱布魯姆是一位「非常慷慨」(enormous generosity)的忠誠家庭男人，努力讓世界更美好。

范士丹表示：「我的心碎了」布魯姆是她40多年的伴侶與最好朋友。「在美好時光與充滿挑戰日子裡，他總是陪伴在身邊。我將會非常想念他。」布魯姆長期與癌症搏鬥後病逝。最近幾個月，范士丹在華盛頓參議院時程之外，有相當多時間陪伴丈夫。

現年88歲的范士丹，在她夫婿尚未過世前，多次受訪時曾明確表示，儘管外界認為她年事已高，但她毫無目前從參議員位子上退休的計畫，她認為自己有能力作好參議員的工作。

全美最有權力的政治家們28日紛紛向布魯姆致敬。拜登總統稱布魯姆是一位朋友，並是「加州驕傲之子，他的大部分生活都致力於在全球對抗貧困。」同時，他也擁有柏克萊藍色血統(Dick bled Berkeley blue)，畢業於柏克萊加大並自2002年起擔任加大校董。

賀錦麗副總統表示，布魯姆是慈善家，相信大家可建立一個尊重所有人的權益與基本尊嚴的世界，並畢生致力於實現此一目標。眾議院議長波洛西則稱，無論布魯姆是作為藝術贊助人、食物銀行捐款人或努力結束無家可歸的捐助者，他是舊金山「一股強大的良善力量」。州長紐森表示，布魯姆「離開這個比他發現時更好的世界。」

布魯姆身高六英尺四英吋，有一頭不羈的頭髮，在全加州廣為人知的是他擔任加大校董期間的作為。他擔任校董主席完成多項工作：在2000年代中期加強監管加州大學高支出的校長辦公室；解職不適任校長，並於2008年聘任新校長尤道夫(Mark Yudof)，許多人認為其在五年任期內讓加大系統受益良多。

加州大學 舊金山 參議員

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