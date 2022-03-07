幫派男殺亞裔警 獲免死金牌

以行刑式手法，槍殺聖地牙哥市亞裔警員德古茲曼的戈麥斯，被宣判死刑時面無表情。(CBS)

2016年以行刑式手法，槍殺聖地牙哥 市亞裔警員德古茲曼（Jonathan "J.D." De Guzman）的58歲戈麥斯（Jesse Michael Gomez），3月4日被聖地牙哥高等法院法官林克（Frederick Link）判處死刑。

洛杉磯時報報導，該判決是聖地牙哥縣十幾年來，首次宣判死刑。德古茲曼是於2016年攔檢幫派分子時，在巡邏車上，遭戈麥斯槍殺。殉職時43歲的德古茲曼來自菲律賓，是第一代新移民。

2016年遭戈麥斯槍殺的菲律賓裔警察德古茲曼。（聖地牙哥市警局）

當天戈麥斯聽到判決後面部沒有表情。去年他被判一級謀殺罪和一項特殊情況控罪成立。他還因射擊德古茲曼的搭擋歐文（Wade Irwin）的喉嚨，被判處謀殺未遂罪65年徒刑。歐文幸運的在住院一個月後康復。

法官林克在宣達死刑判決時說，被告不僅槍殺了一名警察 ，並且以殘忍的手法處決了德古茲曼。

然而戈麥斯卻不會被處死，因為州長紐森在2019年下達禁令，停止在加州 執行死刑。

德古茲曼遺孀Jane聽到判決時雙手合十，她聽著林克判決淚流滿面哽咽的說，「我希望你意識到你做了什麼，我不明白你怎能如此奪走某人的生命。」

戈麥斯在審判中承認，他在2016年7月28日晚，射殺了德古茲曼和歐文，當時兩人試圖阻止戈麥斯在一條黑暗的街道沿著人行道行走。

遭槍擊中喉嚨受重傷的警員歐文，出庭譴責戈麥斯。（NBC）

警員歐文在法院對著被告說，其行為摧毀人們生命，「我希望你記住我的名字和我的臉，到了處決你的那一天，我會看著你，就像你處決我的搭檔一樣。」

德古茲曼與歐文是聖地牙哥警局黑幫鎮壓小組成員。案發當晚11時，戈麥斯在Acacia Grove Way向他們開火時，他們正在該市的Southcrest社區處理下班前最後一次任務。當歐文從巡邏車裡出來詢問戈麥斯，是否住在該地區時，戈麥斯突轉身開火。

中彈後歐文靠在車上，槍手繼續朝巡邏車走去，同時繼續開槍，打光手槍裡的全部子彈，警員德古茲曼當場失去氣息。儘管深受重傷，歐文還是在戈麥斯逃跑前對其開槍，警方最後在附近的峽谷中，發現受傷倒地的戈麥斯。