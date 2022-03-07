全美最大死囚牢房聖昆汀監獄 加州計畫2年內關閉

加州計畫關閉美國最大聖昆汀監獄死囚牢房。(美聯社)

加州 州長紐森 2019年下令暫停執行死刑，現正更計畫關閉美國最大的聖昆汀州立監獄 死囚牢房，在兩年內將所有被判刑的囚犯移轉到其他監獄，為他們提供更多生活設施，目標是將聖昆汀監獄轉變成一個「積極且具復原力的環境」。

根據「死刑資訊中心」(Death Penalty Information Center)的資料，加州最後一次執行死刑是2006年，是全美共28州仍維持死刑的州之一。例如伊利諾州等其他州已廢除死刑處決，加州則正將被判死刑的囚犯，合併到普通監獄中，但並不預期任何死囚，會在不久的將來面臨處決。

加州懲教局表示，當局正開始關閉死囚牢房的進程，重新利用現有囚房，並將其轉換為創新與更生地點。

繼2019年暫停執行死刑，接著關閉加州位在舊金山北邊聖昆汀監獄死刑執行室。現在，紐森政府正在翻轉於2016年由選民投票通過的第66號提案，該提案旨在加快死刑處決速度。

「刑事司法法律基金會」會長羅許福德(Michael Rushford)批評，政府潛在的動機，是盡可能多地將這些被死囚融入主流，但罪案受害人並不樂見政府的決定。政府正在將被判死刑的兇手，轉移到可以改善他們生活且能提供更多便利設施的囚房。但受害人仍在哀弔他們家人的離去。「加州犯罪受害者聯合會」會長也不贊同紐森的做法，認為是在受害人身上灑更多的鹽。