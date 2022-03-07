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室內口罩令雖取消 商家規定各不同

記者邵敏／洛杉磯報導
亞市Westfield Santa Anita的一些商家，仍要求顧客入店時需佩戴口罩。（記者邵敏／攝影）
亞市Westfield Santa Anita的一些商家，仍要求顧客入店時需佩戴口罩。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣室內口罩強制令雖已取消，但仍有商家要求顧客入店時需佩戴口罩，有些商家則強烈建議消費者戴口罩，每家商店規定各有不同，民眾進入前需注意門口的提示牌。

視頻來源：記者邵敏

位於亞凱迪亞市購物中心Westfield Santa Anita的大部分商家，目前都已取消室內口罩規定，但也有個別店家依然要求顧客戴口罩。商場二樓一家服飾店的櫥窗上明顯地張貼著告示：入店需戴口罩。店員表示，雖然政府已取消室內口罩令，但為了保護工作人員和消費者安全，在這段過渡期，仍要求每個在店裡面的人戴口罩。

商場裡另外一家眼鏡店、首飾店也是相同的規定，戴口罩才能入內，只是多了一些人情味，顧客如果沒有口罩，店家可隨時提供。也有些商家雖取消口罩強制規定，但強烈建議消費者入店時戴口罩。服飾店Zara周末人流擁擠，店內廣播不時建議人們佩戴口罩，保護自身安全。

一家品牌包店的門口指示牌上寫著，未完全接種疫苗者建議戴口罩入內。店員Kevin說，洛縣政府取消室內口罩令的當天，他們店就更換告示，之前是必須戴口罩，現在是建議戴口罩。 Kevin表示，雖已取消對顧客強制戴口罩的要求，但目前工作人員必須戴口罩上班，「如果我們摘下口罩的話，有些顧客會有不安全感。」

據Kevin觀察，這幾日取消室內口罩令後，商場內戴口罩的人還是相對較多，「十個人裡面大概有七人戴口罩，三人不戴，華人顧客基本上都會戴，很少有不戴的。」

讀者王先生反映，他3月5日前往巴沙迪那市（Pasadena）老城的蘋果手機店，該店仍要求消費者入店戴口罩，「因為華人光顧這家店比較多，店門口用醒目的中文寫著，戴口罩者才能入內。」

亞市Westfield Santa Anita的一些商家，仍要求顧客入店時需佩戴...
亞市Westfield Santa Anita的一些商家，仍要求顧客入店時需佩戴口罩。（記者邵敏／攝影）

口罩 華人 亞凱迪亞

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