洛城新語／殺警免死 加州政府知法違法

2016年以行刑方式槍殺聖地牙哥市一名亞裔警員、重傷另一名警員的幫派份子，3月4日被法官判處死刑，但由於加州民主黨 政府公然知法違法，這名兇殘的被告將不會被處死。

事實上，過去十多年來，在民主黨主政下的加州，不但殺死警察不會被處死，殺死幼童、老人、孕婦的兇手統統都不會被處死。這也等於告訴未來謀劃殺人的兇手，不管殺掉一個人還是100人，只要民主黨執政的一天，在加州犯案、關在加州監獄，保證你永遠不會被送上電椅、注射毒針。

我們對於加州死刑的立場很簡單，那就是只要加州法律規定有死刑，被判死刑的被罪犯就應該執行；如果那一天加州死刑法律正式被廢除，那立即就停止死刑，也就是一切依照法律規定執行。州府知法違法，嚴重失能失職。

死刑是否應該被廢除、是否不人道、有沒有更好的代替方法，都是社會大眾和民權團體可以討論的議題。討論到最後，再付諸州議會或全民公投修改法律，決定繼續或廢止死刑。但在法律沒有正式改變之前，就必須依法行政，否則要法律作什麼，掌握行政大權官員可以按照自己的意思違法行事，加州還停留人治而非法治的非文明時期嗎？

加州自2006年起因為多項官司纏訟不休，就未再執行死刑，州長紐森 更在2019年片面下達行政命令，停止執行死刑，這讓目前在死囚牢房裡的693名死刑犯不會被處死，未來在法院被判死刑的人也不會被處死。紐森日前還下令關閉加州規模最大的聖昆汀州立監獄死囚牢房，把死刑犯轉移到其它監獄。

紐森的作法不僅公然違法，並且違反加州多數選民通過的公投提案結果，以他一個人的意志違抗多數選民的票決，且推翻所有法官的死刑裁決，這不叫獨裁還能叫什麼？

事實上，加州選民曾在1972年、2012年、2016年三度以全民公投的方式，決定維持死刑或恢復死刑。尤其最近一次的2016年第62號提案公投，選民以53.1%對46.9%反對廢除死刑，同年的第66號提案，也以51.1%對48.9%同意已被判處死刑者應儘速執行死刑。

雖然正反雙方的票數相距很近，但民主法治的社會以選票多少定輸贏，兩項提案並經有關團體上訴，加州最高法院裁定上項提案均未違反加州憲法，公投結果有效。面對如此最終且明確的死刑法律有效結果，民主黨政府卻視而不見，棄之如敝屣。

紐森下達行政命令停止執行死刑，是一種懦夫的表現，因為他大可以動用州長行政權，特赦所有死刑犯，這是完全合法的行政特權，但他為了怕留下歷史罵名，捨此不為，寧願以行政命令停止執行死刑。這是紐森和民主黨政府為了討好其支持者，公然違法的政治決定。

聖地牙哥的殺警兇手與加州死囚牢房裡的693名死刑犯，每一個人身上都揹著血淋淋兇案被害人的名字，紐森和民主黨政府頒布的「免死金牌」，怎樣能向死者家屬交代？並且等同「預告」未來有意殺人的兇手，「免死金牌」繼續有效，死刑法律形同具文！

我們呼籲，紐森要不就特赦所有死囚，要不就解除停止死刑的禁令，如果他兩者都不願作，選民剩下的唯一選擇，就是2022年底選舉把他趕出沙加緬度的州長辦公室。