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南加海梅特市警察 遭非裔指控攔檢粗暴

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱縣居民對涉嫌執法不當警察提出控告。（警方提供）
河濱縣居民對涉嫌執法不當警察提出控告。（警方提供）

南加河濱縣近日有非裔居民在聯邦法院提告海梅特市（Hemet）警方，指責警方執法不當，在攔檢時粗暴攻擊其未婚妻及準岳母。

據當地媒體報導，海梅特警方在攔檢時，將一名駕駛好車的非裔男子攔下。期間，執勤警員對用手機錄下執法過程的未婚妻及準岳母還實施攻擊。

據稱，原告嘉德森（Ryan Gadison）33歲，其未婚妻瑪芮阿，29歲，準岳母莫奈特，54歲；三名原告律師已經在河濱聯邦法院提出控告。

原告聲稱，去年年3月31日，嘉德森駕車駛往位於奧克蘭街的未婚妻家，兩名幫派執法小組警員在路上執勤，看到嘉德森開著2020道奇Challenger車，命令靠路邊停車。一名警員告訴嘉德森，命令他停車原因，是車前部沒有車號牌。當時嘉德森拒絕警察搜查車內。

訴狀說「警方於是粗暴地將嘉德森拽出車外，並因嘉德森使用被吊銷的駕照，拘捕他。警方還以拘捕為由，對車內搜查，但沒有發現其它任何違法行為。」當嘉德森的未婚妻和準岳母開始將警方執法過程錄下視頻時，警員將其未婚妻的手機打掉，並將她撞倒。另一名警員也對攻擊錄視頻的岳母，並將她的手機扔到遠處。

手機 非裔 駕照

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