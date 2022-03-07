慈濟展開人道救援 為烏克蘭難民發起捐款
俄烏戰火持續延燒，慈濟基金會積極尋求管道與著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身、安心。
美國慈濟即日發起「用祈禱與行動．守護烏克蘭難民」募款行動，呼籲社會各界共同發揮愛心，加入慈濟人道救援的緊急行動。
慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，從敘利亞到阿富汗，慈濟基金會對戰亂國家，均秉持人道主義的立場伸出援手進行難民援助，這次也同樣會統合全球的慈濟人的管道和資源，盡快展開難民援助行動。
由於烏克蘭難民多數逃往鄰國波蘭，而留在烏克蘭國內的數百萬民眾，包含弱勢族群與長者，被迫擠在地鐵站等防空設施內以躲避空襲；慈濟基金會已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內的難民。未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動。
此募款行動包括網路捐款：donate.tzuchi.us/zh/ukraine，手機應用程式「一指積善」（Tzu Chi Connect) tzuchi.us/zh/app，或支票捐款抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至捐款人居家所在的慈濟會所。
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