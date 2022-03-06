洛杉磯榮光會換屆 黃敏境勉讓中華民國被看見

洛杉磯榮光聯誼會卸任會長沈露茜（右）交棒給新會長陸一忠（左），由經文處處長黃敏境（中）監交。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯 榮光聯誼會2022年第一次理監事會議暨海軍接任榮光會長典禮，於3月5日上午在洛僑中心舉行。在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境見證下，卸任會長沈露茜交棒給候任會長陸一忠；此外，麥仁華接任理事長及徐和生接任監事長。在典禮開始後，眾人大唱中華民國 軍歌，為自己當年從軍報國感到光榮自豪。

黃處長表示，向陸海空三軍表達最高的敬意，各位的付出，在海內外保家衛國，深表謝意。在他來到洛杉磯1年7個月看到榮光會參加各種重要活動，展現中華民國被看見，這是非常重要。鼓勵大家繼續支持中華民國，讓世界看到中華民國台灣的善與美。

黃敏境是台中人，他提到自己在中學時有30多位同學都是在眷村長大的，他本人也曾經在海軍服役。他指出，陸海空三軍對台灣的貢獻值得敬佩，許多軍人退役轉業後，依然堅定支持中華民國。如果兩岸發生衝突，中國民國退役軍人都要團結起來。過去一年多，他看到洛杉磯榮光會員們，深入社區，融入主流，宣傳台灣，持續讓中華民國被看見。他向大家表達感謝。「中華民國是一個光榮的國家，沒理由不被別人看見」。

新會長陸ㄧ忠、卸任會長沈露茜，新理事長麥仁華、卸任理事長陳馬克，新任監事長徐和生與卸任監事長汪寧潔，分別發表感言。

黃處長並向新任和卸任理事長及會長，頒發了僑委會童振源委員長的賀狀。