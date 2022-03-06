南加大 取消大部分室內口罩令

南加大解除大部分校園設施室內口罩令。（本報檔案照）

洛杉磯時報報導，南加大 （USC）自7日（周一）起，取消對大多數校園設施的室內口罩 令，校園室內口罩政策，為「強烈建議但不強制」。

該校教務長柯斯基（Charles F. Zukoski）與資深行政副校長懷特（David Wright）在給學生的訊息中寫道，除醫療機構和搭乘公共交通工具（包括南加大校園班車）仍需戴口罩外，其他設施都取消室內戴口罩要求，但若校園內再次爆發疫情，也需重啟口罩令。

洛縣日前發布一項修正後的衛生防疫令，取消自去年7月17日以來實施，全縣境內室內口罩令。

柯斯基和懷特的信中寫道，由於新冠肺炎新增病例和住院人數下降，疾病控制與預防中心（CDC）將洛杉磯歸類為「低傳播風險」（low-risk-of-transmission）級別，這使得南加大得以比最初計畫的更早取消一些防疫限制。

「修訂後的法規，顯見我們在Delta和Omicron變種病毒造成病例大量激增後，取得多大進展」他們補充說，學生和員工的陽性檢測率，都下降不到1%。

信中並歡迎那些希望繼續戴口罩的人戴口罩，根據縣指導方針，室內口罩令依舊是「強烈建議」。學校根據要求，會提供教職員工和學生免費N95口罩與檢測。

除口罩令外，其他規定依舊有效，包括未接種疫苗或並未完全接種疫苗者需進行檢測，所有來校園者，也需進行檢測。柯斯基和懷特信中說，「目前校園內96%師生與教職員工，都已接種疫苗。」

洛杉磯其他大學校園，包括洛杉磯州大（CSULA）和洛杉磯加大 （UCLA），尚未宣布取消口罩令計畫。洛杉磯加大行政副校長貝克（Michael J. Beck）在2月24日寫給學生的訊息中寫道，「官員們樂觀認為，春季學期可望放寬限制令。」