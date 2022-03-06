橙縣85歲失智婦 療養院內遭性侵

Louie Alonso Alberto面臨三項重罪指控。（橙縣檢察官辦公室）

南加州橙縣 海豹灘市（Seal Beach）近日發生一起駭人聽聞的性侵事件，橙縣檢察官 辦公室發布消息，海豹灘市某療養院 內一名85歲失智老婦人被性侵。當地檢察官已對52歲的施暴者Louie Alonso Alberto提出多項指控。

事情發生在3月1日早晨6時45分，事發療養院一名護士聽見一個房間內傳來老人的慘叫聲，她使勁推開門，發現房門被輪椅從裡面堵住，受害老婦人躺在床上，Louie Alonso Alberto壓在老人身上。

據洛杉磯時報報導，Louie Alonso Alberto也住在同一療養院，事發前一天他就被發現擅自闖進受害老人的房間裡。

據悉，Louie Alonso Alberto曾因家暴配偶入獄。橙縣檢察官Todd Spitzer表示，目前正在調查為何一個曾因家暴入獄的人可以住在療養院，與脆弱的失智老人住在同一屋簷下。

目前Louie Alonso Alberto已經被海豹灘市警方逮捕，他被控一項與沒有正常生活能力的人性交重罪，兩項強制性交傷害他人重罪，最高面臨七至十年刑期。Louie Alonso Alberto將在3月18日出庭，目前其保釋金設為100萬。

海豹灘市警局局長Philip L. Gonshak對此表示，「療養機構應該是人們可以好好休息和恢復健康的地方，裡面的住客本不該為可能受到傷害而擔憂」，「但不幸的是，海豹灘市的弱勢老人被不公平地當作容易施暴的目標。」