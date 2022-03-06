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洛市室內疫苗令 近期有望取消

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
疫情進入尾聲，洛杉磯市也將取消餐館等室內消費場所的疫苗接種規定。（記者丁曙／攝影）
疫情進入尾聲，洛杉磯市也將取消餐館等室內消費場所的疫苗接種規定。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯市當下仍然要求室內餐廳、健身房、酒吧、電影院、美髮沙龍和其他企業，在其顧客進入之前，首先要檢查他們是否接種了COVID-19疫苗。但是，這項規定很快將會結束。

洛杉磯市議會議長Nury Martinez本周提出了一項議案，停止此類企業驗證顧客是否接種了疫苗，而是讓這種做法成為自願。該提案還將取消對洛杉磯市大型戶外活動的驗證規定，即要求檢查觀眾們是否接種了疫苗。

然而，本周洛杉磯縣公共衛生局已經取消了許多口罩規定，停止在酒吧、酒廠、啤酒廠、釀酒廠、夜總會和休閒會所的室內部分，以及戶外大型活動中驗證客人們是否已接種了疫苗，場所包括主題公園、SoFi體育場和道奇棒球場、好萊塢露天劇場和紀念體育館等。

洛杉磯市議會去年10月投票通過，要求在一系列室內企業檢查顧客們是否接種了疫苗。目前尚不清楚洛杉磯市何時會放寬該項被稱為「洛杉磯安全通行證（SafePassLA）」 的規則。如果要取消現行的疫苗驗證規定，洛市議會必須要批准議長Nury Martinez的提案。

去年秋天，洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）支持某些商業的疫苗驗證規則。但本周五，費若表示，鑑於疫情的發展趨勢，在酒吧等場所取消這些要求是合理的。

洛杉磯市和縣官員們已在開始討論針對某些室內商業消費客戶的疫苗強制令。

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