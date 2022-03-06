南加世華金冠獎五得主各有所長 分享經歷

世華南加分會五位金冠獎得主，從左至右為李明瑋、游蕙綾、李敏華、謝雨澐、王姿容。（記者謝雨珊／攝影）

世界華人工商婦女企管協會5日在聖蓋博舉辦金冠獎頒獎典禮，五位新科金冠獎得主分享成功經驗歷程及得獎感言。晚會還進行了該協會第23屆及24屆會長交接，400多位嘉賓及政商人士到場觀禮。

本屆五位金冠獎得主分別為李敏華、王姿容、游蕙綾、謝雨澐、李明瑋，她們分別在金融、餐飲、保險 、美容、時尚 等領域都有傲人的成就。

李敏華表示，她小時在育幼院長大，體驗教會生活，為日後創業奠定基礎。她目前管理著Wealth Enhancement Group投資顧問公司，這間公司有550億資產，在全美有65個公司，其中加州就有八個。基本上一步一腳印，走到現有的階段。

Lollipop首席營運長王姿容表示，身為女性，要在職場和家庭取得平衡非常不容易。世華有很多值得學習的前輩。她自認從小叛逆，性格肯幹實幹，曾跌到谷底再爬上來，韌性很強。她希望自己的故事能給予更多人正能量，不斷往前走。

游蕙綾是小留學生成功創業的範例。她說，自己經歷了H1-B及辦綠卡的過程，之後創業成功留美結婚生子。她起初從廣播主持人做起，自創商業保險規劃公司，幫助新移民 克服水土不服或文化差異，用客製化方法讓他們少摔跤，在美國順利發展。同時，她也樂意回饋社區，幫助下一代新移民過上更好的生活。

謝雨澐說，她的創業之路走了20多年，金冠獎也等了10年，當時在台下想著，自己也可以受到肯定。她很感謝家人給予的支持及動力。她的童年沒有玩具，長大後創業開發玩具市場，希望給兒童創造美好回憶。由於自己在工廠長大，身上留下一些傷痕，因此也投入醫美事業，希望協助女性恢復自信和美麗。她鼓勵姐妹們相信自己，成功之路永不放棄。

七歲來美的李明瑋是降落傘女孩，13歲時媽媽去世，她擔起家庭責任，讓她養成管理帳目的能力。她21歲時回台，無意間看到飾品類東西，萌生出創業念頭。愛時尚的她，因此投入飾品品牌設計、生產等，一步一腳印做大。

世界華人工商婦女企管協會5日在聖蓋博舉辦金冠獎頒獎典禮，推崇金冠獎得主。（記者謝雨珊／攝影）

本屆金冠獎九位評審委員，分別來自政府單位、媒體、法律、財會、企業、社團等領域，其中包括兩位華冠獎得主，他們是劉倫正、陳敏永、于趾琴、杜惠莉、陳英煌 、蔣雨橋、陳玲華、俞寧寧 、及裴映棋。