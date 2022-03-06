蒙特利公園市議員選舉 丁文賢率先起跑

蒙特利公園市市議員2022年選舉開戰，華裔競選人丁文賢（Jason Dhing）率先起跑，5日首場籌款會及政見發表會獲得多人站台支持。（丁文賢提供）

蒙特利公園 市市議員2022年選舉開戰，華裔 競選人丁文賢（Jason Dhing）率先起跑，5日的首場籌款會及政見發表會獲得多位市民站台支持。

丁文賢的首場競選活動，獲得蒙特利公園市前市長吳學儒站台支持，蒙市前市長趙譚美生和現任市長饒影凡也發來賀詞表達支持。

作爲蒙特利公園市的資深居民，丁文賢20多年來深耕社區，擔任馬凱博高中家長教師學生協會主席和財務主管多年，目前擔任蒙特利公園公共圖書館委員和蒙市獅子會會長。他2016年加入蒙特利公園獅子會，並參加和組織了許多活動，例如蒙市六所小學的學童免費眼科檢查，消防服務日，提供煎餅早餐籌款活動。他也是蒙特利公園消防局社區應急響應小組 (CERT) 的活躍成員，他與蒙市一起騎車，並完成了為期11周的公民課程。每當社區民眾需要幫助時，他都以這兩個組織志願者的身份提供幫助。

丁文賢在馬來西亞出生長大，能講流利的中文、馬來西亞語和英語。他1990年來美留學，在南伊利諾伊大學攻讀電氣工程學位。畢業後，他開始在加州 聖荷西的一家電腦公司工作。隨後進入Countrywide Funding、Fox Sports Network、NASA/JPL等多家公司工作。2003年，他成立了自己的IT顧問公司。

首次競選地方公職的丁文賢表示，他希望以任何方式服務他所熱愛的蒙市，也希望能夠站上更高更大的平台為大眾服務。如果11月能夠當選，他希望將自己的商業頭腦、技術專長以及志願服務精神貢獻給蒙市的居民和商家。

蒙特利公園市議會2019年將全市劃分為五個選區，同時將傳統的不分區選舉改爲分區選舉，2020年選出第2區、3區和4區的市議員，今年將選出1和5區市議員。報名截期為8月，到目前爲止，第一區已遞表參選的競選人，除丁文賢外，還有另一名華裔Thomas Wong。