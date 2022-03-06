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11月完成商家附近工程 羅蘭岡鬧區塞車將緩解

記者王若然╱羅蘭岡報導
Gale街南北向目前只有一條車道。（記者王若然╱攝影）
Gale街南北向目前只有一條車道。（記者王若然╱攝影）

洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights）西北部，近年來因為華人聚集，帶動娛樂消費，車水馬龍，成為繁華商業區。然而，兩年前開始因為道路施工，使當地居民飽受交通阻塞之苦。據悉，該公路項目要到2024年才全部完成，商業區附近的路面工程可望今年11月竣工，屆時交通堵塞狀況有望緩解。

影音來源：記者王若然

根據聖蓋博谷政府委員會（San Gabriel Valley Council of Governments）官網，羅蘭岡西北部的Fullerton路與Railroad街交叉口未來將建成一座雙道立交橋，供火車和汽車行駛。這項工程完成後，原來的Railroad街將變成兩條平行的大橋，60號公路和Rowland St之間的Fullerton路段將被降低，改為一條六車道的地下通道。這被稱為阿拉米達走廊東區計畫（Alameda Corridor-East Project）。

目前這兩條路交叉口因施工暫時封閉，車輛需要繞道。然而最糟糕的是受施工影響，該交叉口以南不遠處的Fullerton路與Gale街交叉口，因項目連帶的路面工程被改道，附近的Fullerton路南北向和Gale街東西向的路縮窄為一條車道。而這兩條路旁邊恰好是商業區，有星巴克，Home Depot，眾多華人餐廳、理髮店等。因施工導致的道路縮窄，車道減少至一條，致使該地常常堵車，尤其是上下班高峰期，出入這裡的民眾苦不堪言。

一位羅蘭岡居民孫先生說，「你絕對不會想在上下班時間開車來這裡。」他說，這裡塞車特別嚴重，原來十幾分就可以到達的Home Depot，現在要四、五十分鐘。

阿拉米達走廊東區計畫立交橋工程2016年正式簽署。Fullerton路靠近60號公路附近的道路拓寬工作已經完成，主要施工活動於2019年6月正式開始。不過該項目中間經歷了頗多曲折。據該項目總工程師沈之駿（Eric C Shen）介紹，Fullerton路立交橋工程在2018年、2019年與承包商遇到合同糾紛，2020年開始停擺一年多，直至2021年7月找到新的承包商，並於今年1月重新啟動工程。

好消息是，主辦方爭取在今年感恩節前夕，也就是11月完成商家附近的路面工程，屆時擁堵的Fullerton路和Gale街將有更多行車道，目前擁堵狀況將有所緩解。整個立交工程預計在2024年冬季完成。

根據聖蓋博谷政府委員會網站，Fullerton路的立交分隔項目為阿拉米達走廊工程的一部分，造價預計為2.041億元。根據聖蓋博谷政府委員會網站介紹，該路口目前每日通行49列火車，到2025年該數目預計將增加到91列。實現鐵路和道路分隔後，預計每天該路口的交通阻塞時間將減少50.4小時。該項目完成後將減少應急車輛出勤受阻時間，徹底消除火車與汽車碰撞事故，減少尾氣污染以及火車汽笛噪音。根據聯邦鐵路局的記錄，在最近10年內該路口曾發生兩起火車與汽車相撞的事故。

正在施工的路面工程。（記者王若然╱攝影）
正在施工的路面工程。（記者王若然╱攝影）
立交橋建成後，Fullerton路與Railroad街交叉口未來將建成一座雙道立...
立交橋建成後，Fullerton路與Railroad街交叉口未來將建成一座雙道立交橋，供火車和汽車行駛。（渲染圖，聖蓋博谷政府委員會）

聖蓋博 汽車 羅蘭岡

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