紐森推行全人健保 加州5年撥款80億推健保

加州推行CalAIM欲轉型全人健保，圖為州長紐森。（本報資料照片）

加州 州長紐森元月公布的預算計畫中，提議在未來五年撥款80億元，推行提升革新加州健保 計畫 (California Advancing and Innovating Medi-Cal, CalAIM)。CalAIM專款約占加州健保經費6%，主要目的是加強基本生活有問題的民眾和病患個案處理，以期減少未來健保長期的支出。

加州健保 (Medi-Cal) 提供加州低收入民眾保險，協助全加州半數兒童、五分之一成年人，以及約200萬名長者與殘障人士。

加州健保總經費高達1330億元，但根據加州醫療服務局統計，加州健保總經費一半以上用於服務其中5%健保客戶，這些客戶一般都有多重複雜健康問題，此外，許多是遊民、毒品使用者、或罹患精神疾病。

社會問題 造成健保龐大支出

CalAIM計畫是在未來五年內，協助處理一些基本生活有問題民眾，如沒有錢買足夠食品或租房民眾，避免他們因為貧窮沒有收入，生活品質江河日下，終於引發多重疾病，加州健保必須幫他們付出昂貴的急診醫療費、住院費用、療養費用等。CalAIM 根據「全人照顧」(whole person care)原則，避免基本生活有問題民眾日漸江河日下。

加州健保過去沒有處理這些引發疾病的社會問題。然而由於經濟不穩定、營養不足、社會歧視與暴力、空氣污染、水污染引起的健康問題，往往造成加州健保龐大支出。阿拉米達縣府公衛官員克拉儂醫師 (Dr. Kathleen Clanon) 說，有些病患稱這些社會問題是社會性健康障礙 (social deterrents to health)。

各縣醫護處理單位 聯繫合作

加州目前已有25個縣採用類似CalAIM試驗計畫。因成效不錯，引發紐森州長正式發動CalAIM計畫。根據洛杉磯加大 研究分析，目前加州參與試驗計畫案的加州健保客戶約有10萬8000人。

根據「加州獲得健康」(Health Access California) 組織政策專家道格拉斯 (Diana Douglas) ，加州各縣與各個醫療機構有不同的醫護處理單位，彼此沒有聯繫合作，CalAIM 是針對解決這個問題設立。

從2016年開始，加州州府投下高達30億元以上資金，設法統籌這種分散的醫護問題。根據洛杉磯加大分析，試驗計畫推出四年後，成效顯著，住院精神病患得到更多照顧，濫用毒品人士也更積極接受醫療勸導，醫院急診醫療花費也顯著降低。

以北加州灣區康曲柯斯達縣為例，目前康縣每年參與這項試驗計畫的病患高達1萬2000人以上。康縣公共衛生處聘雇100名以上護士、精神科專家、遊民服務專家、處理濫用毒品專家，以及社工人員共同合作，服務這些病患。