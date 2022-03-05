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亞凱迪亞竊案多 白天收銀機被偷

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞近日盜竊案件依然頻發，警方籲民眾提防。(亞凱迪亞市警局)
亞凱迪亞近日盜竊案件依然頻發，警方籲民眾提防。(亞凱迪亞市警局)

太饞嘴，還是太囂張？一名36歲男子日前闖入亞凱迪亞（Arcadia）一家華人飲料店，不僅偷財物，還在10分鐘返回又來偷冰淇淋。由於亞凱迪亞近日盜竊案仍多，市警方提醒民眾要留意可疑的人和車輛。

2月25日中午12時31分，位於Wheeler大道的歇腳亭 （Tea Maru）店發生入室盜竊。店家表示，一名嫌疑人在店鋪的工作時間進入店鋪，不僅偷了一台收銀機，且在10分鐘後又折返，偷了一個冰淇淋和兩個數碼產品。根據監控錄像和過往資料，警方識別出嫌疑人。一名36歲的男子最終被鎖定，警方已將其逮捕並送往亞市監獄。

亞凱迪亞近日盜竊案件依然頻發，在2月20日上午10時，位於北第一街112號的Avis Car Rental租車公司發生汽車盜竊案，當時經理就在案發現場附近，一名身分不明的嫌疑人砸碎了店舖其中一扇窗戶。嫌疑人是一名西裔男性，他見店內有人，就只好空手騎著自行車離開。在當天的下午1時13分，位於北Arcadia街210號的一家Self Storage發生盜竊，監控錄像和保安系統顯示，案發於2月13日，鄰近單位的所有者可能參與犯罪。

在2月23日凌晨零時47分，位於西Naomi道一處民宅發生汽車盜竊未遂，受害者看到一名嫌疑人正在試圖闖入他的車輛。當時嫌疑人已損壞車輛門鎖，但車主出來查看給嚇跑了。嫌疑人逃走時乘坐一輛灰色轎車。在當天的晚上10時37分，位於西LeRoy道300號街區的一處住宅警鈴大作，調查發現不明嫌疑人打碎民宅二樓窗戶進入室內，洗劫了壁櫥，然後帶著財物離開，損失財產的數額不詳。事件發生在當天下午4時到晚上10時以前的某個時間。

2月24日早上7時15分，位於南第一街800街區的一處住宅發生盜竊。園丁發現有人撬開了通往住宅的門，並打壞車庫的鎖。不過該住宅似乎是空的，無人居住。入室盜竊發生在2月17日至24日之間，具體損失未知。

亞市近日盜竊頻發，嫌疑人作案手法多為打破窗戶試圖偷竊。（本報檔案圖片）
亞市近日盜竊頻發，嫌疑人作案手法多為打破窗戶試圖偷竊。（本報檔案圖片）

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