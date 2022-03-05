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美國援助計畫若截止 加州15萬人被迫放棄健保

【本報訊】
加州全保為許多家庭在尋求醫療照護時提供福利。（Covered California）
加州全保為許多家庭在尋求醫療照護時提供福利。（Covered California）

加州全保(Covered California)一項最新分析顯示，美國援助計畫（American Rescue Plan）一旦截止，健康保險保費將大幅增加，迫使加州約15萬人不得不放棄健康保險，縮減許多民衆在尋求醫療照護時需要得到的福利。

加州全保完成的最新分析顯示，包含在美國援助計畫（American Rescue Plan）中的擴大健康保險補助若在2022年底截止，將對消費者可能發生的潛在影響。以加州而言，全體消費者都將面臨保費增加，包括100萬低收入消費者（個人年收入低於3萬2200元者）的保費將至少翻倍。

此外，中等收入的個人和家庭（個人年收入超過5萬1520元者）將不符資格繼續領取任何財務補助，面臨更高額每月保費開銷，對許多人而言每年的保費總額將增加數千美元。沉重的保費負擔可能迫使15萬以上加州民衆，和170萬以上的全美民衆因無力負擔而喪失保險。

這項分析適逢國會考慮延長2022年底到期的該計畫中有關保費補助的條文。加州全保行政總監Peter V. Lee表示，美國援助法案提供前所未見的財務補助，幫助破紀錄數目的民衆取得保險並且長久得到保障。如果有關法條無法延續，數百萬民衆將面臨保費激增，其中許多人將因無力負擔而喪失健康保險。

分析指出，如果今年底無法延續擴大財務補助，對可負擔健保法消費者保費支出的沉重打擊與保險喪失將難以避免，詳細説明因擴大補助提升投保人數，加州因此受益的特殊族群，如果補助無法延續，消費者將在今年10月面臨潛在保費激增，以及15萬加州民衆和170萬餘全美民衆因無力負擔而喪失保險的可能後果。

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