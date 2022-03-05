律師變名作家 游朝凱跨界闖出一片天

華裔作家游朝凱和老媒體人李國昌的對談。（記者李雪／攝影）

華裔作家游朝凱和老媒體人李國昌（Simon K. C. Li），2日在漢庭頓圖書館的創始人紀念日（Founders' Day）進行了兩場對談，話題從個人成長到文學創作，並涉及亞裔 在美國社會的形象，吸引了數百位聽眾。

游朝凱本科學習的是分子與細胞生物學，隨後念了哥倫比亞大學法學院從事律師職業，現在又跨界成為名作家，不少聽眾都很好奇。談及為何做出轉型決定，游朝凱表示，這是一個逐漸積累的變化過程，也是他慢慢發覺的過程，其實自己心裡一直喜歡寫作，至今他也不認為作家是一個職業。

他回憶自己當初讀醫學院後不太順利，讓父母失望。不能滿足他們的期待，也讓自己有很大的壓力，覺得還是要有一個「體面職業」。但成為律師後，卻還是想著內心的寫作夢。他回憶自己當時每天工作時間很長，但回到家還是有要寫作的想法。他有時候會在零碎時間寫作一小段發送給自己的電郵存檔，或者胡亂寫一些文字。

「當我一開始寫作，我就知道，有朝一日我會被踢出律所大樓了」，他笑說，但後來還是執業了13年的律師，比他想像的時間長得多。他又半開玩笑形容自己可能有冒充者症候群（imposter syndrome），每次走進律所大樓時，都覺得這是「大人們」（grown ups）的地方，而自己不是。

他在2010年憑藉小說 「科幻宇宙生存指南」（How to Live Safely in a Science Fictional Universe）一舉成名。在陸續出版了幾本書後，影集「西部世界」（Westworld）是他獲得的第一個編劇工作，想到「要是不行還可以回來做律師」，他覺得這是一個正確的時機，於是再次回歸文學創作。

父母於60年代從台灣移民 來美，游朝凱也在新書「唐人街內部」融入了大量自己作為台灣移民之子的經歷，這本書前年獲得 2020 年美國國家圖書獎最佳小說獎。游朝凱也曾被「紐約時報」選為年度十大小說家。

從文學創作的技法上，小說採用了劇本寫作的形式。這是一本講述好萊塢和社會如何將亞裔美國人困在刻板角色中的諷刺小說，但主角時而是劇中的龍套演員，時而又是這本書的主角，在這兩個角色不斷轉換。用非常規的形式來寫作，也是游朝凱所擅長的，在他多年前出版的第一本「Third Class Superhero」文集中，有一篇的形式也非常有趣。雖是一個愛情故事但裡面有許多物理公式，他笑說父母還疑惑「為什麼你的書長這樣」。

游朝凱表示自己也很喜歡那一篇，一如「唐人街內部」的故事已經在他的想法中七年了，但直到最後兩年才真正開始動筆寫。那是因為之前他一直都在尋找一個好的形式。他表示，如果形式和內容不能互動和匹配的話，自己就不會去寫。在「唐人街內部」，他也希望讀者能感受到不斷地跳入又跳出，主角一會是一個「隱形人」，一會又是故事的主角。這個想法也是從參與「西部世界」的編劇工作時想到的，因為「西部世界」也是一個從一個現實跳到另一個現實的形式。