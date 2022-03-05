我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

比佛利山保險箱公司負責人 認助洗錢卻無罪

編譯組／綜合報導
聯邦幹員2021年3月搜查U.S. Private Vaults時的畫面。（聯邦地區法院）
聯邦幹員2021年3月搜查U.S. Private Vaults時的畫面。（聯邦地區法院）

 比佛利山保險箱公司U.S. Private Vaults Inc.的兩名負責人去年11月認罪協商，承認他們知道客戶藉保險箱洗錢，但在今年3月2日提交法院的訴狀中，檢方卻未對兩人提出任何刑事告訴，「因為他們並未從中獲取不當利益」。這個結果讓受害者辯護律師Benjamin Gluck大為不滿，認為此案正凸顯聯邦檢方的信用破產，只要當事人願意讓檢方不當查扣財產，就能換取司法豁免。

 U.S. Private Vaults的負責人分別是Mark Paul與Michael Poliak，兩人持股各半。其辯護律師皆稱當事人為守法良民，單純只是投資一筆生意。而在供詞中，U.S. Private Vaults承認雇用毒販協助「營生」，並讓毒販藉以販售古柯鹼，並教授規避金融監察的付款方式。不過公司律師說，公司已經毫無資產，就算罪名成立也繳不出罰金。

 聯邦幹員2021年3月大舉搜查位在Olympic Boulevard的U.S. Private Vaults，查獲存放在保險箱內的8600萬元現金與財物。負責本案的檢察官Andrew Brown當時宣稱，約800顧客中多數是有案在身的罪犯，但最終檢方沒有起訴任何「顧客」。並且，批准搜索令的法官還特別禁止檢調進行刑事蒐證，或查扣保險箱內的財物，還要求一一查明客戶身分後歸還箱內財物。

不過聯邦調查局（FBI）與聯邦檢察官最後還是申請扣押其中369個保險箱的財物，因為它們可能是非法犯罪所得。經過冗長的司法程序後，檢調最終歸還了數以千萬計的財物。其中包括辯護律師Benjamin Gluck為客戶討回的2500萬財物，因為有些人主張，他們不相信銀行，寧可把錢財放進保險箱，還有一些是合法的大麻商，因為無法正當存款而找上U.S. Private Vaults。

檢調辦案時也出現漏洞，因為他們多數的證據都來自緝毒犬的嗅聞，確認鈔票上帶有大麻味；但毒品鑑識專家卻證稱，本地絕大多數的鈔票都帶有大麻味，因此檢方證據能力不足。另外，負責人Michael Poliak與女兒雖然同意檢警查扣其中的150萬元現金，但是卻對現金是否來自販毒或詐騙不願表示任何意見，檢方最後也未對Michael Poliak提告。其他保險箱租用人也否認資金來自不法管道，而認罪協商的原因只是檢方要求可以快速查扣369個保險箱的財物。

保險 大麻 檢察官

上一則

Sam Miao愛心保險 蒙市分公司開業

下一則

St. Jude改善全球兒童急性淋巴細胞白血病前景

延伸閱讀

比佛利山50萬表搶案 第三被告判刑5年

比佛利山50萬表搶案 第三被告判刑5年
槍匪盯上法拉利男 比佛利山當街搶手表

槍匪盯上法拉利男 比佛利山當街搶手表
共諜沒查到查洗錢 向心夫婦仍無罪

共諜沒查到查洗錢 向心夫婦仍無罪
事證不足 向心夫婦涉洗錢無罪

事證不足 向心夫婦涉洗錢無罪
華男跨3州洗錢逾6億 認罪恐囚30年

華男跨3州洗錢逾6億 認罪恐囚30年
共諜沒查到「轉而」查洗錢 向心夫婦洗錢也無罪

共諜沒查到「轉而」查洗錢 向心夫婦洗錢也無罪

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17
基輔被炸的居民樓。（Joy提供）

基輔巷戰開打 華人留學生恐慌 囤貨備戰

2022-02-26 15:25
猶太人聚居的恩西諾市的一個富人住宅區，2日下午發生一起入室搶劫殺人案，一名男子被槍殺，另一人遭到歹徒襲擊。（ABC）

洛杉磯富人區發生入室搶劫1死1傷

2022-03-03 14:10

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了