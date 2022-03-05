比佛利山保險箱公司負責人 認助洗錢卻無罪

聯邦幹員2021年3月搜查U.S. Private Vaults時的畫面。（聯邦地區法院）

比佛利山保險 箱公司U.S. Private Vaults Inc.的兩名負責人去年11月認罪協商，承認他們知道客戶藉保險箱洗錢，但在今年3月2日提交法院的訴狀中，檢方卻未對兩人提出任何刑事告訴，「因為他們並未從中獲取不當利益」。這個結果讓受害者辯護律師Benjamin Gluck大為不滿，認為此案正凸顯聯邦檢方的信用破產，只要當事人願意讓檢方不當查扣財產，就能換取司法豁免。

U.S. Private Vaults的負責人分別是Mark Paul與Michael Poliak，兩人持股各半。其辯護律師皆稱當事人為守法良民，單純只是投資一筆生意。而在供詞中，U.S. Private Vaults承認雇用毒販協助「營生」，並讓毒販藉以販售古柯鹼，並教授規避金融監察的付款方式。不過公司律師說，公司已經毫無資產，就算罪名成立也繳不出罰金。

聯邦幹員2021年3月大舉搜查位在Olympic Boulevard的U.S. Private Vaults，查獲存放在保險箱內的8600萬元現金與財物。負責本案的檢察官 Andrew Brown當時宣稱，約800顧客中多數是有案在身的罪犯，但最終檢方沒有起訴任何「顧客」。並且，批准搜索令的法官還特別禁止檢調進行刑事蒐證，或查扣保險箱內的財物，還要求一一查明客戶身分後歸還箱內財物。

不過聯邦調查局（FBI）與聯邦檢察官最後還是申請扣押其中369個保險箱的財物，因為它們可能是非法犯罪所得。經過冗長的司法程序後，檢調最終歸還了數以千萬計的財物。其中包括辯護律師Benjamin Gluck為客戶討回的2500萬財物，因為有些人主張，他們不相信銀行，寧可把錢財放進保險箱，還有一些是合法的大麻 商，因為無法正當存款而找上U.S. Private Vaults。

檢調辦案時也出現漏洞，因為他們多數的證據都來自緝毒犬的嗅聞，確認鈔票上帶有大麻味；但毒品鑑識專家卻證稱，本地絕大多數的鈔票都帶有大麻味，因此檢方證據能力不足。另外，負責人Michael Poliak與女兒雖然同意檢警查扣其中的150萬元現金，但是卻對現金是否來自販毒或詐騙不願表示任何意見，檢方最後也未對Michael Poliak提告。其他保險箱租用人也否認資金來自不法管道，而認罪協商的原因只是檢方要求可以快速查扣369個保險箱的財物。