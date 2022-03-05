蒙市後年誕生大型綜合商場 財政成績單「長紅」

蒙特利公園市Garvey與Garfield交叉口空地將於2024年建成大型綜合商場 。（圖源：蒙特利公園市官方網站）

蒙特利公園市議員梁僑漢指出，蒙市一度做為遊民 收留所的兩家旅館已結束相關業務，透過政府門匙計畫住進去的遊民已經分批離開。蒙市嘉偉街（Garvey Ave.）與嘉惠爾街（Garfield Ave.）交叉口的空地，將於2024年建成大型綜合商場，目前方案已落地。而過去兩年，蒙市府的財政成績單「長紅」，銷售稅及產業稅的稅收都不錯，還首度拿到S&P 標準普爾AA 級信用評等，以2.6%低利募得市債，省下4300萬利息。

梁僑漢說，在疫情 爆發後，蒙市小台北和林肯酒店兩處被作為無家可歸的地點，讓很多居民誤以為蒙市將開設長期的遊民收容站點，甚至有居民走上街頭抗議。事實上，這些遊民在2021年6至8月在加州 政府的安排下已分批離開，現在已經全部離開了。

2020年新冠（COVID-19）剛開始時，加州政府在58個縣呼籲城市收容無家可歸者，洛杉磯縣的88個城市無一回應，梁僑漢說，蒙市第一個帶頭回應，向州政府回應願意幫忙。

梁僑漢說，「這些無家可歸者不是大家印象裏的流浪漢，比如不工作、懶、吸毒等，我去拜訪過這些人，他們當中有牧師，因為一直免費做義工沒有工資沒有房子，卻還在為吃不上飯的家庭尋找食物；有上班族因為工資太少支付不起房租，不得不流落街頭；還有夫妻兩個人因為家人生病患了癌症，為支付醫藥費賣掉房子只能住在車裡，這樣的例子比比皆是。」

而在操作的過程中，州政府表示只會支付酒店經費，即把錢給這些無家可歸者來付房間的費用，不支付酒店的稅，蒙市政府又通過跟洛杉磯縣政府溝通，達成了縣政府來支付酒店12%的稅，這樣既解決無家可歸者的住宿問題，又解決城市的稅收問題，事後縣政府也支付酒店用於修繕裝潢的費用。

所以在疫情期間其他城市經濟下滑的情況下，蒙市除了經濟穩定之外，還實現了小「長紅」。在發行市債的時候，要看過去很多年的財政狀況來評比，結果蒙市被評為AA，因為這個評比拿到了史上最低的利率2.66%。

梁僑漢指出，這跟市議員饒影凡有相關的財經知識有關，也跟蒙市一直以來良好的經濟狀況有關。

梁僑漢表示，現在蒙市府已有充足資金，相信在不久的將來居民會看到漂亮的馬路，不會像之前一樣修修補補，而是全部翻新。2024年，Garvey與Garfield街交叉口空地將會建成類似時代廣場的大型綜合商場，一樓是商戶，二樓是用於租賃的公寓，剩餘的錢市府決定拿來修消防站。過去以來，消防員一直很辛苦，每年都經過很嚴格的考試和訓練，拿到全美國的最好的執照，但Garfield街往60號方向教堂旁的消防站卻很破舊，修好只是為了讓市民多一份安心，當居民打911的時候，知道會得到很好的幫助。

梁僑漢說，「現在最開心看到的是蒙市府的五位議員非常有默契，大家通力合作，在過去一年取得非常大的成果和進展，這是一個很好的現象。」