家庭暴力+槍枝危機 兒童受害雪上加霜

沛普丹大學心理健康培訓部主任LaTonya Wood博士。（會議視頻截圖）

當家庭暴力加上沒有鎖好的槍枝，對兒童的傷害將是雪上加霜。兒童和青少年心理專家和槍枝控制組織4日舉行專題探討，減少和改善美國的家庭暴力以及槍枝泛濫對兒童和青少年造成的嚴重傷害。

沛普丹大學心理健康培訓部主任LaTonya Wood博士、聯合終止槍枝暴力全國宣傳和動員主任Shikha Hamilton、「沒有犯罪的未來」兒童和青少年項目主任Leiana Kinnicutt等，擔任少數族裔媒體中心主辦的主題討論主講。

LaTonya Wood博士表示，家庭暴力對兒童心理的長期創傷，以及經歷家庭暴力的兒童未來可能對父母的虐待，很少引起社會的關注，但事實上確是美國的不可忽略的社會問題。

Wood博士表示，在很多家庭暴力案中，人們常常認為兒童只是目擊者，很多時候忽略了他們其實也是受害者，家暴 的影響牽涉到所有的家庭成員，不幸的是，很多家暴發生在低收入 家庭中，家暴對兒童的影響完全被忽略。

研究表明，家暴對兒童的影響，取決於發生時孩子的年齡，家暴持續時間等等，孩子年齡越小，家暴出現頻率越高，孩子受創傷的程度越大越久。 Wood博士表示，如果家暴頻繁出現在孩子學話階段，孩子可能會出現行為困難，語言發展遲滯現；三到五歲的孩子遭遇家暴，他們的語言發展會更受限制，可能會出現攻擊行爲，或哭鬧行爲，可能會出現噩夢或夢游；學齡兒童遭遇家暴，可能會出現焦慮，拒絕上學，或在學校攻擊他人；青少年期間遭遇家暴，他們受到的負面影響可能會超越家庭範疇，直接影響到他們無法發展社會關係和同輩的親密關係，他們的行為模式甚至可能翻版父母的樣子對待父母，而他們本身也可能有很多的抑鬱和焦慮。

聯合終止槍支暴力全國宣傳和動員主任Shikha Hamilton。（會議視頻截圖）

聯合終止槍枝暴力全國宣傳和動員主任Shikha Hamilton認為，槍枝暴力使得家庭暴力對兒童和青少的加害雪上加霜。全國數據顯示，在親密伴侶的家庭暴力案中，高達四分至一的孩子見證槍枝暴力犯罪，2014年至19年，全美約20%的兒童命案受害者是在同居伴侶暴力案件中被殺害，54.3%的兒童成為兇嫌傷害同居伴侶時的殃及者。另一項數據顯示，全美大約460萬兒童生活在擁有不上鎖槍枝的家庭中，75%的兒童知道家中的槍枝放在哪裡。

不過，「沒有犯罪的未來」兒童和青少年項目主任Leiana Kinnicutt認為，家庭暴力除了可以通過教育 的普及加以預防，通過法律制裁遏制，受到影響的兒童和青少年，自身也有恢復和反彈能力。

Leiana Kinnicutt認為，保護兒童的因素包括社會、文化和經濟，父母和孩子的溝通以及大眾的支持，比如住房、教育資源的穩定；社會文化和精神層面的連接；人們的互信等等，都會給與心靈受創的孩子們鼓勵和支持，培養他們的成長心態，跨出陰影，最終成長為健康快樂的人。